Javier Milei: “Israel es el bastión de Occidente”

El presidente recordó a las víctimas del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023. Apuntó contra la “cultura woke” y la izquierda.

Javier Milei. Foto: REUTERS

Durante la presentación de su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”, el presidente Javier Milei realizó este lunes una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza, al advertir que ese país es el “bastión de Occidente”.

Milei recordó a las víctimas del 7 de octubre en la antesala del segundo aniversario del ataque de Hamás y apuntó contra el socialismo: “Los terroristas y la izquierda están juntos. Quieren destruir Israel y nos van a llevar puestos. Israel es el bastión de Occidente”.

Milei en la presentación de su nuevo libro.

“Después de los dos atentados en la AMIA y en la Embajada, está volviendo el antisemitismo. No vamos a avalar esta xenofobia que está intentando imponer la izquierda”, expresó.

También pidió por los rehenes en Gaza, entre los cuales hay “cuatro argentinos”, y le brindó apoyo al matrimonio argentino que fue agredido junto a sus hijos por motivos antisemitas, en un hecho por el que, dijo, “tomaron actas de manera inmediata” los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

Javier Milei presentó su nuevo libro. Foto: REUTERS

El show de Milei en la presentación de su libro

Con “Panic Show” de fondo y saltando entre la militancia, Milei entró al estadio para dar inicio al evento. Luego, se subió al escenario junto a “La Banda Presidencial”, integrada por los Benegas Lynch (Bertie en batería y Joaquín en guitarra), Lilia Lemoine (voces) y el biógrafo Marcelo Duclos (bajo).

Tras ello, Milei cantó “Demoliendo hoteles”, el icónico tema de Charly García. “Escuchaste, kirchnerista: pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra”, apuntó tras finalizar la interpretación.

Después, cantó “No me arrepiento de este amor” acompañada de Lemoine y luego “Dame fuego”, de Sandro, aunque cambió la letra por “Kuka tirapiedras”.

Tras interpretar “Libre” de Nino Bravo, Milei avisó: “Me van a tener que aguantar un rato. Me voy a bañar y me visto de presidente”, dijo para dar pie a la presentación de Agustín Laje.