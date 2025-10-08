Intento de asesinato a Cristina Kirchner: se conoció el veredicto a Sabag Montiel y Brenda Uliarte

El Tribunal Oral Federal N°6 dio a conocer el veredicto tras el atentado a Cristina Kirchner.

Fernando Sabag Montiel. Foto: NA

Tras el intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022 hacia la expresidenta Cristina Kirchner, el Tribunal Oral Federal N° 6 comunicó el veredicto hacia Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los jóvenes que estuvieron en la zona del ataque.

Intento de asesinato a Cristina: a cuántos años de prisión fueron condenados Sabag Montiel y Brenda Uliarte

La sentencia fue confirmada durante el mediodía del miércoles 8 de octubre y el Tribunal condenó a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Kirchner y le impuso una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior.

Arma utilizada en el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Foto: Telam.

Además, condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años de prisión. Por su parte, Gabriel Carrizo fue absuelto.

Cabe recordar que Sabag Montiel fue acusado de ser el autor material del hecho, dado que gatilló el arma y confesó la intención de querer matar a la expresidenta, Cristina Fernández De Kirchner. “Es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, justificó.