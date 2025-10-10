Bessent respaldó a Milei y volvió a apuntar contra China: “No queremos otro estado fallido en América Latina”

Scott Bessent utilizó su cuenta de Twitter y insistió con frenar la influencia china en Argentina. El posteo del secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent volvió a hablar en el marco del acuerdo del país norteamericano con Argentina y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. El secretario del Tesoro insistió en frenar la influencia china y respaldó a Javier Milei como “un gran aliado de Estados Unidos”.

El acuerdo se hizo oficial en la jornada del jueves 9 de octubre y horas más tarde, Bessent dio una entrevista a la señal Fox News. Entre otras declaraciones, la que más resonó fue que Javier Milei “está comprometido con sacar a China de Argentina”.

A raíz de este comentario, el funcionario del gobierno de Milei que le bajó el tono fue Guillermo Francos. “No creo que parte del acuerdo con Estados Unidos sea excluir a China”, sostuvo.

Ahora Bessent volvió a hablar en su cuenta oficial de Twitter. “El presidente Javier Milei está intentando romper cien años de ciclos negativos en Argentina. Es un gran aliado de Estados Unidos y esperamos con interés su visita al Despacho Oval la próxima semana. No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina. Estabilizar Argentina es prioritario para Estados Unidos”, señaló.