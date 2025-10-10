Operativo Fred Machado: alertaron sobre su salud y el Gobierno pondría a disposición un avión para trasladarlo

En medio de la extradición de Federico “Fred” Machado hacia Estados Unidos, trascendió una preocupación sobre su salud y el Gobierno analiza disponer de un avión para apurar su traslado.

El empresario vinculado al narcotráfico será extraditado a Estados Unidos. Foto: Cuenta de Twitter @Dataclave

Federico “Fred” Machado, el empresario vinculado a Espert acusado de integrar una red de narcotráfico y lavado de dinero, se prepara para ser extraditado a Estados Unidos. En este contexto, se dio a conocer un parte médico preliminar y el gobierno de Milei quiere apurar su traslado: dispondría de un avión si el proceso demora.

Según TN, el gobierno de Milei evalúa disponer de un avión para extraditar a Machado hacia Texas y no esperar que Estados Unidos organice su salida desde Argentina. De demorarse el proceso, sería alojado en Ezeiza.

Había sido arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021. Foto: Redes sociales Foto: Redes sociales

El juez federal Gustavo Villanueva lo visitará el lunes 13 de octubre a la cárcel federal de Viedma para asegurarse de su estado de salud, ya que trascendió que “había manifestado problemas psicológicos". El Ejecutivo tiene la intención de acelerar el proceso para despejarlo del contexto elecciones, teniendo en cuenta que su vínculo con Espert generó que el diputado abandone la candidatura.

Cuándo sería extraditado Fred Machado

El traslado se llevaría adelante entre el martes 14 y miércoles 15 de octubre. Machado estuvo con arresto domiciliario durante cuatro años en una chacra de su madre ubicada en Viedma, su ciudad natal, y fue detenido el pasado miércoles 8.

“El presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”, señaló el Gobierno en un comunicado oficial de la Oficina del Presidente.