Allanaron la casa de José Luis Espert tras ser imputado por lavado de dinero

Allanaron la casa de José Luis Espert en medio de una investigación por presuntas transferencias de dinero de “Fred” Machado. Los detalles de la situación del diputado de La Libertad Avanza.

Los abogados del excandidato por La Libertad Avanza pidieron que la causa pase a Comodoro Py. Foto: Captura de pantalla a TN

La Justicia dio la orden de allanar a José Luis Espert en el marco de la investigación por presuntas transferencias de dinero de “Fred” Machado, el empresario asociado al narcotráfico. El diputado de La Libertad Avanza, que viene de pedir licencia con goce de sueldo y fueros a Martín Menem, viene de ser imputado por lavado de dinero.

Pasadas las once de la mañana del jueves 9 de octubre, allanaron la casa de José Luis Espert. Una camioneta del Poder Judicial se hizo presente con un vehículo de apoyo, buscaron a dos testigos y se hizo efectivo el procedimiento. Los abogados del ahora excandidato pidieron que la causa pase a Comodoro Py.

El excandidato está imputado por lavado de dinero. Foto: Captura de pantalla de A24

Cabe recordar que el allanamiento fue aprobado en la sesión de Diputados del 8 de octubre y esta situación aceleró la extradición de Machado, quien confirmó su financiamiento a Espert. Las autoridades le incautarán documentación importante, su celular y computadora.

Si hay alguna controversia o incumplimiento en torno al contrato, la Justicia encargada de dirimir será la de Estados Unidos, no en Argentina. Durante la jornada del jueves 9, allanarán su despacho.

De cuánto es el sueldo que cobrará Espert como diputado hasta el final de su mandato

Luego de desistir de su postulación para renovar su banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el extitular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda presentó un pedido de licencia que incluye el cobro de su salario.

De esta manera, Espert seguirá percibiendo una remuneración cercana a los cuatro millones y medio de pesos mensuales hasta el 8 de diciembre de 2025, según consta en el escrito enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.