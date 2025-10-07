Así detuvieron a Fred Machado en Viedma: será extraditado a Estados Unidos

Federico “Fred” Machado fue detenido en Viedma para iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos.

El empresario vinculado al narcotráfico será extraditado a Estados Unidos. Foto: Cuenta de Twitter @Dataclave

Federico “Fred” Machado, el empresario asociado al narcotráfico cuyos vínculos con José Luis Espert fueron revelados en los últimos días, fue detenido en Viedma por la Policía Federal. El procedimiento se realizó en horas de la tarde del martes 7 de octubre y será extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y fraude.

Según confirmó Noticias Argentinas, efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio de Machado ubicado en el kilómetro 20 de la Ruta Provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado.

El operativo se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya dejado firme el pedido de la Justicia de Estados Unidos. “Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico”, había dicho el gobierno horas atrás a través de un comunicado oficial.

Las recientes declaraciones de Machado

“Yo no fumé en mi vida, no tomé. Ya está. Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia pasadas las 8 de la mañana del martes 7 de octubre. Y además agregó tras el revuelo que se armó a su alrededor: “Hicieron un personaje que no existe, y eso aceleró mi causa. Es una locura”.

Había sido arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021. Foto: Redes sociales Foto: Redes sociales

Y mencionó sobre su vínculo con José Luis Espert: “No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”.