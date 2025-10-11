Giro inesperado: la reimpresión de boletas no está del todo rechazada y la Justicia retomó el caso

La decisión fue tomada por la Cámara Nacional Electoral poco después de haber anunciado que Diego Santilli podía encabezar la lista de La Libertad Avanza. Los detalles.

Elecciones 2025, boletas Foto: Cámara Electoral

El caso de la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires tuvo un giro procesal inesperado. Inicialmente, la Junta Electoral había rechazado el pedido de La Libertad Avanza para volver a hacerlo. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral decidió devolver el expediente al juzgado de primera instancia por un error procesal: la apelación del Gobierno no había sido correctamente tramitada.

Reimpresión de boletas: por qué volvió a quedar abierto el caso

La noticia trascendió durante la jornada del sábado 11 de octubre, poco después que la Cámara Nacional Electoral haya dado el visto bueno para permitir a Diego Santilli como cabeza de lista por sobre Karen Reichardt. Según se supo, no se trató el recurso con las formalidades necesarias, lo que obligará a revisar nuevamente la presentación antes de cerrar el caso definitivamente.

Santilli será candidato en la lista de La Libertad Avanza. Foto: Twitter de La Libertad Avanza

No se había solicitado la opinión de las demás fuerzas políticas involucradas, un paso considerado esencial para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad. Esto significa que, técnicamente, la reimpresión no quedó rechazada del todo y el expediente volverá al juzgado para corregir el procedimiento y recién después se emitirá una nueva resolución.

La decisión de la Cámara Nacional Electoral hará que la definición sobre la reimpresión de las boletas solicitada por La Libertad Avanza se postergue aún más. De acuerdo a la resolución firmada por Daniel Bejas, su presidente, la Junta Electoral deberá ahora notificar a los apoderados de los 15 partidos que integran la boleta única en la provincia.

Luego de cumplir con este paso, el fiscal ante la Cámara, Ramiro González, podrá presentar su dictamen, y solo entonces el tribunal estará en condiciones de emitir un fallo. Mientras tanto, no hay boletas reimpresas ni autorización vigente, pero el debate sigue abierto judicialmente.