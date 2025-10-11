Javier Milei participó de un acto de campaña en Chaco: pidió acompañar la “gesta histórica” de su Gobierno

El Presidente arengó a la militancia en Resistencia de cara a las elecciones legislativas 2025 y les pidió seguir esta gestión que busca “hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Javier Milei en su acto en Chaco de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Foto: X/@Santiago_Oria

En medio de su campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre 2026, el presidente Javier Milei se presentó en la provincia del Chaco y pidió acompañar la “gesta histórica” de su Gobierno.

“No aflojen”, manifestó durante un acto de campaña de este sábado al mediodía en la Plaza Belgrano de Resistencia, la capital de Chaco.

Milei llegó minutos después del mediodía, dos horas más tarde de lo previsto, y se vio envuelto de militantes libertario. En el acto de campaña estuvo acompañado de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, además del gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

Javier Milei junto a su hermana Karina y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Foto: Presidencia de la Nación.

Milei le pidió a la militancia libertaria que sigan “acompañando en esta gesta histórica por hacer grande a la Argentina nuevamente” y destacó que “sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido”.

Milei: “Estamos a mitad de camino”

En parte de su acto, el presidente argentino destacó: “Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen porque esta vez el esfuerzo vale la pena“.

El mensaje estuvo orientado en destacar la importancia de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre: “Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando”, lanzó Milei.

Javier Milei en su acto del Chaco. Foto: NA.

“Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación. Hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos", cerró el Presidente en su acto en el Chaco.