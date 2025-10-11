Javier Milei sigue de campaña de cara a las elecciones legislativas 2025: este sábado visita Corrientes y Chaco

El presidente de la Nación participará de dos actos, en busca de brindarle su apoyo a los candidatos de las provincias.

Javier Milei, presidente de la Nación. Foto: REUTERS

Javier Milei sigue de campaña por distintos puntos del país. La agenda de este sábado 11 de octubre señala dos apariciones públicas: participará en actos en las provincias de Corrientes y Chaco.

De cara a las elecciones legislativas 2025, que se llevarán adelante el domingo 26 de octubre, dirá presente en nuevos actos, como lo hizo a lo largo de la última semana.

Javier Milei, presidente de la Nación. Foto: REUTERS

Por un lado, aparecerá en un acto de campaña en Corrientes, con el objetivo de brindarle su apoyo a Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA). Además, habrá otros integrantes de la lista presentes.

Cabe recordar que en dicha provincia el oficialismo sufrió una derrota en las elecciones provinciales, con la victoria de Juan Pablo Valdés, hermano de Gustavo, ganó en los comicios a gobernador el pasado 31 de agosto.

Javier Milei en San Nicolás. Foto: Presidencia

La búsqueda de LLA es recuperar territorio en Corrientes. En las elecciones mencionadas, quedaron en el cuarto lugar con la candidatura de Lisandro Almirón, detrás del candidato peronista Martín Ascúa y del ex gobernador correntino Ricardo Colombi.

Con respecto a la actividad de Javier Milei en Chaco, encabezará un mitín desde las 10 en la Plaza Belgrano junto al gobernador local, Leandro Zdero.

En tierra chaqueña, el presidente buscará fortalecer su alianza con Zdero, uno de los pocos mandatarios provinciales que aún conservan buena relación con la Casa Rosada.

Leandro Zdero, gobernador de Chaco, junto a Guillermo Francos. Foto: NA.

La estrategia de LLA para la campaña por las legislativas del próximo 26 de octubre estuvo marcada por un enfoque en distritos clave, donde se hizo hincapié en la figura presidencial para impulsar a los candidatos del espacio en todo el país.

Hasta la fecha, el plan libertario de bajar a Milei al territorio tuvo resultados dispares, ya que el presidente fue repudiado por manifestantes opositores de Tierra del Fuego y Santa Fe.