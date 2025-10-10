Rechazo a reimprimir boletas: por qué La Libertad Avanza teme perder votos y generar confusión electoral

Tras la negativa a reimprimir boletas por la baja de Espert, La Libertad Avanza anticipa un escenario de pérdida de votos y confusión en el electorado.

Reichardt ocupaba el segundo lugar de la lista de La Libertad Avanza y Santilli el tercero. Foto: La Noticia 1

Las elecciones del 26 de octubre tuvieron una antesala agitada en el marco de la baja de Espert. Por este motivo, La Libertad Avanza pidió reimprimir las boletas para que no figure su cara y tras la negativa de la Junta Electoral, el espacio de Javier Milei manifestó que teme fuga de votos y confusión electoral.

La Libertad Avanza planea una estrategia en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 26 de octubre. El rechazo al pedido de la reimpresión de boletas y a que Diego Santilli sea quien encabece la lista -lo hará Karen Reichardt-, fueron dos hechos que obligó al espacio de Milei a mover sus fichas.

Tras la decisión del juez Alejo Ramos Padilla. Foto: Instagram de Karen Reichardt

El temor de La Libertad Avanza previo a las elecciones del 26 de octubre

Como consecuencia de esta situación, hay dos temores: que el voto vaya hacia otras fuerzas y el desconcierto electoral por ver a José Luis Espert encabezar una lista de la cual se dio de baja debido a las fuertes acusaciones por presuntos vínculos con “Fred” Machado, el empresario asociado al narcotráfico.

“La impresión de la Boleta Única duró aproximadamente quince días en el proceso anterior, lo que obliga a considerar los plazos operativos para evitar retrasos que puedan afectar el acto electoral”, dijo Alejo Ramos Padilla, el juez que analizó y rechazó el pedido de La Libertad Avanza.

El espacio de Milei espera por una siguiente definición: viene de postular a Santilli como cabeza de lista tras la baja de Espert, pero la Junta Electoral se lo rechazó porque Karen Reichardt se ubica segunda en la lista, además de que deben intercalar varones y mujeres desde el primero hasta el último lugar, según una ley vigente desde 2017. A pesar de eso, en las próximas horas podrían haber definiciones al respecto.