Rechazan reimprimir las boletas de La Libertad Avanza en la Provincia: deberá definir la Cámara Nacional Electoral

El fiscal Ramiro González no hizo lugar al pedido del partido violeta tras la renuncia de José Luis Espert. Cuándo se conocerá la decisión final.

Elecciones. Foto: NA

El fiscal Ramiro González rechazó el pedido de La Libertad Avanza para modificar y reimprimir las boletas tras la renuncia a la candidatura de José Luis Espert.

Pese a la demanda de LLA, González avaló la decisión de la Junta Electoral, que el jueves aseguró que las boletas no podían volver a realizarse por una cuestión “material y temporal”.

En esa línea, el fiscal expresó que el pedido del Gobierno era “fácticamente imposible y que se ponía en riesgo la elección en sí misma”, ya que “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”.

Elecciones 2025, boletas Foto: Cámara Electoral

En tanto, González indicó que “la reimpresión de la Boleta Única Papel para el distrito, traslada el conflicto o la posibilidad de confusión propia de la oferta electoral de una agrupación, al riesgo de realización conforme a la ley del acto electoral mismo”.

Además, el fiscal consideró que el 11 de octubre fue la fecha límite para enviar el archivo a las imprentas y comenzar los procesos que terminan el 26 de este mes.

Diego Santilli encabezará la lista de LLA

El sábado, la Cámara Nacional Electoral falló a favor de La Libertad Avanza y permitió que Diego Santilli encabece la en las próximas elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una resolución que deja sin efecto lo dispuesto por el juez Alejo Ramos Padilla, que había considerado previamente a Karen Reichardt como primera en la lista.

El argumento brindado por el tribunal tiene que ver con la aplicación de la ley de paridad de género (27.412).

La Cámara cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. También reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicara de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.