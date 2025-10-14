Cristina Kirchner, tras la advertencia de Trump de cara a las elecciones: “Argentinos... ¡ya saben lo que hay que hacer!”

La ex presidenta citó la frase del mandatario de EE. UU., quien condicionó la ayuda económica al resultado electoral. Mirá su posteo en la nota.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

Cristina Kirchner se expresó en X luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la ayuda económica a la Argentina e hizo un llamado explícito a votar en contra del oficialismo en las elecciones legislativas.

Primero, citó la advertencia del presidente de Estados Unidos: “Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’”.

Acto seguido, agregó su propia arenga de campaña: “¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”.

El mensaje de la ex presidenta tiene que ver con la controvertida declaración de Trump, quien en la Casa Blanca condicionó el paquete de ayuda financiera a la Argentina —que incluye un swap por 20 mil millones de dólares— a una victoria del oficialismo el próximo 26 de octubre.

Cristina Kirchner sigue con arresto domiciliario Foto: NA

“Si él [por Javier Milei] pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con la Argentina”, advirtió el republicano.