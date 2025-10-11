Desde Corrientes, Milei dijo que Argentina puede parecerse a Estados Unidos en menos de 30 años

Javier Milei dialogó con el canal NG Federal de Corrientes en su visita por la provincia y habló sobre el rumbo económico del país, defendió su plan de estabilización y lanzó una proyección sobre el futuro de la Argentina.

El presidente lo hizo con presencia de Karina Milei y Virginia Gallardo, candidata a diputada en Corrientes. Foto: Twitter oficial de La Libertad Avanza

Javier Milei estuvo en Chaco y Corrientes durante el sábado 11 de octubre para reforzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones. En una entrevista concedida al canal NG Federal profundizó en torno a la proyección económica del país y dijo que Argentina puede parecerse a Estados Unidos en menos de 30 años.

“Esto no ocurre de manera instantánea, esto demanda tiempo, y los atajos nos han costado muy caro, porque de ser un país desarrollado nos convertimos en un subdesarrollado”, expresó. “Estamos haciendo una propuesta para que, en menos de 10 años, seamos parecidos a España; en menos de 20, a Alemania; en menos de 30 años, a Estados Unidos; y en 40 años, uno de los tres países más ricos del mundo“, sostuvo Milei.

Eje económico: inflación, pobreza y metas

Además, dijo que alcanzaron resultados positivos desde el inicio de su gestión al asegurar que “12 millones de personas salieron de la pobreza y 6 millones dejaron de ser indigentes”. También remarcó que la inflación, que “viajaba al 17.000% anual”, hoy “viaja al 30%”.

Reforma impositiva y generación de empleo

Consultado por la reciente reforma tributaria, Milei explicó que el objetivo es “simplificar el sistema impositivo, hacerlo más fácil y reducir la carga tributaria”, lo que, según precisó, permitirá aumentar la base imponible y generar “más condiciones para el empleo”.

Inversiones internacionales: OpenAI, YPF y apoyo de Estados Unidos

En esta misma línea, el jefe de Estado enumeró las inversiones que se están concretando en el país:

YPF y ENI: proyecto por USD 30.000 millones.

Open AI: instalación de un hub de inteligencia artificial por USD 25.000 millones.

RIGI: inversiones acumuladas por más de USD 60.000 millones.

Sobre el acuerdo con Estados Unidos, afirmó: “Es parte del apoyo del gobierno. Ellos apuestan por la región y por las ideas de la libertad”.

El presidente y la candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes estuvieron en la ciudad capital de la provincia. Foto: cuenta de Twitter de La Libertad Avanza

Relación con las provincias

En última instancia, Milei ponderó el trabajo del gobernador chaqueño Leandro Zdero, a quien definió como “un hombre valiente, que enfrenta la máquina de impedir”. También subrayó la importancia de “mantener el orden” y de “trabajar en conjunto para llevar progreso al norte del país”.