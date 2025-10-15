Javier Milei dará una entrevista tras el encuentro con Trump en EEUU: a qué hora y dónde verla en vivo

El presidente romperá el silencio tras haber regresado al país de su encuentro con Trump en Estados Unidos. A qué hora será la entrevista, en qué canal y con qué periodista.

Javier Milei Foto: NA

Javier Milei volvió a Argentina tras el encuentro con Donald Trump en Estados Unidos: fue un almuerzo entre comitivas y no una reunión bilateral de 45 minutos como estaba pautado. El presidente dará una entrevista este miércoles 15 de octubre y está confirmado a qué hora y en qué canal

El viaje de Milei a Estados Unidos dejó todo tipo de reacciones en el ambiente de la política. En un contexto de acuerdo con el Tesoro norteamericano y las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente romperá el silencio.

Entrevista a Javier Milei: a qué hora será, en qué canal y con qué periodista

Milei dialogará con El Noticiero de A24, el programa que conduce Eduardo Feinmann. El periodista lo comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter en horas del mediodía del miércoles 15.

La entrevista está pautada para las 18 y se espera que el presidente profundice en torno a su encuentro con Trump, más que nada tras la advertencia del mandatario norteamericano previo a las elecciones. "Será vista en todo el mundo entero. Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina“, lanzó.

Scott Bessent aseguró que el respaldo financiero a Argentina alcanzaría los 40 mil millones de dólares

“Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda”, expresó a periodistas. “Así que eso totalizaría 40.000 millones para Argentina”, comunicó Bessent.