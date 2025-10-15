La dedicatoria de Donald Trump a Milei antes de abandonar Estados Unidos: “Yo soy tu amigo”

Donald Trump y Javier Milei mantuvieron un almuerzo entre comitivas. La dedicatoria del presidente de Estados Unidos que publicó el líder de La Libertad Avanza.

El almuerzo entre comitivas se dio el martes 14 de octubre. Foto: NA

Donald Trump y Javier Milei se vieron el martes 14 de octubre y no fue a través de la reunión bilateral de 45 minutos que estaba pautada, sino mediante un almuerzo entre comitivas. Antes de que el líder de La Libertad Avanza abandone Estados Unidos para regresar a Buenos Aires, el presidente norteamericano le hizo llegar una dedicatoria especial.

El encuentro entre Milei y Trump dio que hablar en el ambiente de la política en medio del acuerdo del gobierno libertario caracterizado por la inyección de un swap de 20 mil millones de dólares.

Javier Milei y Donald Trump en el Salón Oval. Foto: EFE

“La elección será vista en todo el mundo entero. Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina“, fue la frase de Trump en plena conferencia de prensa que resonó posterior al encuentro con Milei.

La dedicatoria de Trump a Milei

Antes de partir hacia suelo argentino, el presidente publicó el mensaje que le dedicó Trump. “Javier: sos un gran presidente ¡Yo soy tu amigo!“, escribió con su firma debajo del mensaje. ”MAGA. VLLC!“, compartió Milei en su cuenta oficial de Twitter acompañado de una foto con el mandatario norteamericano.