El Gobierno comenzó a cobrar alquiler por los puentes de emergencia: “Tuvimos que acceder a pagar para no dejar incomunicada a Bahía”

Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, reveló que el gobierno de Javier Milei comenzó a cobrar alquiler por los puentes de emergencia tras la última inundación que azotó a la ciudad.

Las inundaciones se dieron en mayo de 2025.

El gobierno de Javier Milei comenzó a cobrar alquiler los los puentes de emergencia: fue confirmado por el secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, Gustavo Trankels. "Tuvimos que acceder a pagar para no dejar incomunicada a Bahía“, dijo tras las últimas inundaciones que azotaron a la ciudad.

En diálogo con La Brújula 24, Trankels dijo que “el caudal de agua fue mayor, arrastró los puentes que había y la infraestructura desapareció”. Cabe recordar que las últimas inundaciones fueron en mayo de 2025 y a principios de 2024, apenas asumió Milei, también había sufrido consecuencias producto del temporal.

Cuánto le paga el municipio de Bahía Blanca al gobierno de Milei por los puentes de emergencia

Trankels explicó que la administración nacional solicitó el pago de 17 millones de pesos por cada uno de los dos puentes que el Ejército había colocado meses atrás sobre el Canal Maldonado de Bahía Blanca, además de costos adicionales por mantenimiento.

Según detalló, los puentes fueron instalados como parte de un operativo de emergencia coordinado por el Ejército Argentino. “Fueron los lugares donde se optó por colocar estos puentes de emergencia para poder continuar con la prestación. Bahía Blanca tenía que pagar por eso”, dijo Trankels.

El funcionario remarcó que, si bien al principio agradecieron la rápida respuesta del Ejército, la decisión de cobrar por su uso los obligó a firmar un convenio urgente para evitar el retiro de las estructuras. “Llegó un convenio que había que firmarlo. Lo que hicimos fue resolver un problema, sino se los llevaban”, señaló.

Por este motivo, Trankels apuntó contra el gobierno de Javier Milei: “En todo caso habría que preguntarle a la gente de La Libertad Avanza qué opina de esto”, soltó en referencia al pago impuesto. Por el momento, los dos puentes seguirán operativos en la zona.