Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026:

Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026. Foto: Generada con IA

La Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 ofrece una combinación perfecta de gastronomía marina, paellas gigantes, cazuelas, pescados frescos, food trucks, feria artesanal y cuatro días completos de recitales en los escenarios del Puerto de Bahía Blanca.

Luego de la suspensión de la edición 2025 por la inundación en la zona, el evento vuelve con una grilla de artistas que anticipa uno de los fines de semana largos más convocantes del año.

La mejor fiesta del sur de Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026: grilla de actividades y artistas que tocarán en el Puerto de Bahía Blanca

La grilla 2026 contará con ocho bandas nacionales, 24 artistas locales, dos escenarios simultáneos (Camarón y Langostino). A continuación, el cronograma confirmado:

Jueves 2 de abril

Artistas nacionales:

Kapanga

La Delio Valdez

Bandas locales destacadas: Bomba Cumbia, Solo Rumores, Amplificadx.

La Delio Valdez Foto: Buenos Aires Ciudad

Viernes 3 de abril

Artistas nacionales:

Peces Raros

Bandalos Chinos

Locales: Los Galgos, Verde Tuna.

Sábado 4 de abril

Artistas nacionales:

Luck Ra

Natalie Pérez

Luck Ra. Foto: Prensa.

Locales: Lo que Quedó, Soldadores sin Careta.

Domingo 5 de abril

Artistas nacionales (cierre):

Estelares

Las Pastillas del Abuelo

Invitado especial: Los Mentideros (banda de José Palazzo).

Escenario Langostino (desde las 15 h)

Gran despliegue de artistas locales: Muros, Ibis, Anto Bossio, Lule Vitaquis, Rumies, Tramontana, Lab M1, Not Mafia, entre otros.

¿Cómo llegar al Puerto de Bahía Blanca desde CABA?

Llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es sencillo y podés elegir entre varias opciones:

En auto

Tomar Autopista Buenos Aires – La Plata y luego la Ruta Nacional 3 hacia el sur.

El recorrido es de aproximadamente 635 km (unas 7:30 h de viaje).

Al llegar a Bahía Blanca, seguir la señalización hacia Ingeniero White y luego al Puerto.

El Puerto de Bahía Blanca y la Sociedad de Fomento de Ingeniero White Foto: bvcnoticias

En micro

Servicios diarios desde Retiro hacia Bahía Blanca (entre 9 y 11 horas de viaje).

Empresas como Vía Bariloche, Andesmar y Plusmar suelen operar esta ruta.

Una vez en la terminal de Bahía Blanca, se puede tomar un taxi, remis o colectivo a Ingeniero White.

En avión

Vuelos a Bahía Blanca ( Aeropuerto Comandante Espora ) desde Aeroparque.

Desde el aeropuerto al puerto son unos 12 km.

El último tramo

Al llegar a Ingeniero White, todo el puerto suele estar señalizado con cartelería especial por la fiesta, y suele haber personal organizando la circulación.