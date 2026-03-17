Habrá cazuelas, mariscos y shows en vivo:

La mejor fiesta del sur de Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

La Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino vuelve en 2026 con una propuesta recargada que combina gastronomía marina, paellas gigantes, cazuelas, pescados frescos, food trucks, feria artesanal y cuatro días completos de recitales en los escenarios del Puerto de Bahía Blanca. Tras la suspensión de la edición 2025 por la inundación del 7 de marzo, el evento regresa aún más fuerte y con una grilla de artistas nacionales que anticipa uno de los fines de semana largos más convocantes del año.

A continuación, toda la información actualizada para que puedas planificar tu viaje.

¿Cuándo se celebra la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026?

La edición 2026 ya tiene fecha confirmada: del jueves 2 al domingo 5 de abril, coincidiendo con el fin de semana largo de Semana Santa. Todos los eventos se desarrollarán en el Puerto de Bahía Blanca – Ingeniero White, y la entrada será libre y gratuita, aunque este año será obligatorio registrarse previamente mediante la app Mi Bahía para obtener el ticket digital de acceso.

Esta 34° edición mantiene su esencia: celebrar la identidad portuaria y la gastronomía regional con miles de visitantes de todo el país.

Una fiesta imperdible Foto: bvcnoticias

Cronograma de actividades y artistas confirmados que tocarán en el Puerto de Bahía Blanca

La grilla 2026 contará con ocho bandas nacionales, 24 artistas locales, dos escenarios simultáneos (Camarón y Langostino) y más de 100 stands gastronómicos y artesanales. A continuación, el cronograma confirmado por día:

Jueves 2 de abril

Artistas nacionales:

Kapanga

La Delio Valdez

Bandas locales destacadas: Bomba Cumbia, Solo Rumores, Amplificadx.

Viernes 3 de abril

Artistas nacionales:

Peces Raros

Bandalos Chinos

Locales: Los Galgos, Verde Tuna.

Sábado 4 de abril

Artistas nacionales:

Luck Ra

Natalie Pérez

Locales: Lo que Quedó, Soldadores sin Careta.

Domingo 5 de abril

Artistas nacionales (cierre):

Estelares

Las Pastillas del Abuelo

Invitado especial: Los Mentideros (banda de José Palazzo).

Escenario Langostino (desde las 15 h)

Gran despliegue de artistas locales: Muros, Ibis, Anto Bossio, Lule Vitaquis, Rumies, Tramontana, Lab M1, Not Mafia, entre otros.

El Puerto de Bahía Blanca y la Sociedad de Fomento de Ingeniero White Foto: bvcnoticias

¿Qué vas a encontrar en el predio?

Paellas gigantes, cazuelas de mariscos, pescados frescos y menús tradicionales , a cargo de los clubes Huracán y Comercial.

Food trucks , puestos artesanales y feria de emprendedores.

Actividades recreativas para toda la familia y espacios de descanso.

¿Cómo llegar al Puerto de Bahía Blanca desde CABA?

Llegar desde la Ciudad de Buenos Aires es sencillo y podés elegir entre varias opciones:

En auto

Tomar Autopista Buenos Aires – La Plata y luego la Ruta Nacional 3 hacia el sur.

El recorrido es de aproximadamente 635 km (unas 7:30 h de viaje).

Al llegar a Bahía Blanca, seguir la señalización hacia Ingeniero White y luego al Puerto.

En micro

Servicios diarios desde Retiro hacia Bahía Blanca (entre 9 y 11 horas de viaje).

Empresas como Vía Bariloche, Andesmar y Plusmar suelen operar esta ruta.

Una vez en la terminal de Bahía Blanca, se puede tomar un taxi, remis o colectivo a Ingeniero White.

En avión

Vuelos a Bahía Blanca (Aeropuerto Comandante Espora) desde Aeroparque.

Desde el aeropuerto al puerto son unos 12 km.

El último tramo

Al llegar a Ingeniero White, todo el puerto suele estar señalizado con cartelería especial por la fiesta, y suele haber personal organizando la circulación.

Si querés disfrutar de mariscos, música, tradición portuaria y un ambiente festivo, la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 promete ser uno de los eventos imperdibles del calendario argentino.