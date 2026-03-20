Las Pastillas del Abuelo, Luck Ra y más shows en vivo: los artistas que tocarán en la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026
¡Vuelve la fiesta más sabrosa del sur bonaerense! La Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 prende la mecha con cuatro días de música, gastronomía marina y puro festejo en el Puerto de Bahía Blanca.
La Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 vuelve completamente renovada y con una grilla de artistas que promete uno de los fines de semana largos más convocantes del año. Después de la suspensión de la edición 2025 por la histórica inundación del 7 de marzo, el Puerto de Bahía Blanca —más precisamente en Ingeniero White— se prepara para recibir a miles de visitantes del 2 al 5 de abril en un evento con entrada libre y gratuita, aunque este año con registro previo a través de la app Mi Bahía.
Entre las figuras más destacadas aparecen Las Pastillas del Abuelo, Luck Ra, La Delio Valdez, Kapanga, Peces Raros, Bandalos Chinos, Estelares y Natalie Pérez, junto a más de 30 bandas locales distribuidas entre el Escenario Camarón y el Escenario Langostino.
La fiesta, una de las más tradicionales del sur de la provincia de Buenos Aires, combinará música en vivo, gastronomía típica, paellas gigantes, food trucks, feria artesanal y actividades para toda la familia.
Así es la grilla completa de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026
La edición 2026 contará con dos escenarios simultáneos y una programación que reúne a ocho artistas nacionales y 24 locales. A continuación, la grilla confirmada:
Jueves 2 de abril
- Kapanga
- La Delio Valdez
- Bandas locales: Bomba Cumbia, Solo Rumores, Amplificadx
Viernes 3 de abril
- Peces Raros
- Bandalos Chinos
- Bandas locales: Los Galgos, Verde Tuna
Sábado 4 de abril
- Luck Ra
- Natalie Pérez
- Locales: Lo que Quedó, Soldadores sin Careta
Domingo 5 de abril (cierre)
- Estelares
- Las Pastillas del Abuelo
- Invitado especial: Los Mentideros, la banda de José Palazzo
En el Escenario Langostino, desde las 15 h, se presentarán grupos como Muros, Ibis, Anto Bossio, Lule Vitaquis, Rumies, Tramontana, Lab M1, Not Mafia, Kimberly Drummond, Necios Rock, entre muchos otros.
Gastronomía y actividades
Este año, los clubes Huracán y Comercial serán los encargados de la propuesta gastronómica, con paella tradicional, cazuelas, mariscos frescos y opciones para todos los gustos, además de más de 100 stands de emprendedores y artesanos.
Cómo llegar a la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026: rutas y accesos para ir al Puerto de Bahía Blanca desde CABA
Ir desde la Ciudad de Buenos Aires al Puerto de Bahía Blanca es sencillo y ofrece varias alternativas según el medio de transporte. La señalización especial y el operativo de tránsito durante la fiesta facilitan el acceso final a Ingeniero White.
En auto
- Tomar Autopista Buenos Aires – La Plata.
- Luego empalmar con la Ruta Nacional 3 hacia el sur.
- Distancia aproximada: 635 km.
- Tiempo estimado: 7:30 horas.
- Al llegar a Bahía Blanca, seguir los carteles hacia Ingeniero White y luego hacia el Puerto.
En micro
- Salidas diarias desde Terminal de Retiro.
- Duración del viaje: entre 9 y 11 horas.
- Empresas habituales: Vía Bariloche, Andesmar, Plusmar.
- Desde la terminal de Bahía Blanca, hay taxis, remises o colectivos hacia Ingeniero White.
En avión
- Vuelos desde Aeroparque al Aeropuerto Comandante Espora (Bahía Blanca).
- Distancia al puerto: 12 km.
Último tramo hacia el predio
Durante la fiesta, el puerto cuenta con cartelería especial y personal organizando la circulación vehicular. Además, se recomienda gestionar el ticket gratuito en la app Mi Bahía antes de viajar.