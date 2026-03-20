Las Pastillas del Abuelo, Luck Ra y más shows en vivo:

Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 Foto: Foto generada con IA

La Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026 vuelve completamente renovada y con una grilla de artistas que promete uno de los fines de semana largos más convocantes del año. Después de la suspensión de la edición 2025 por la histórica inundación del 7 de marzo, el Puerto de Bahía Blanca —más precisamente en Ingeniero White— se prepara para recibir a miles de visitantes del 2 al 5 de abril en un evento con entrada libre y gratuita, aunque este año con registro previo a través de la app Mi Bahía.

Entre las figuras más destacadas aparecen Las Pastillas del Abuelo, Luck Ra, La Delio Valdez, Kapanga, Peces Raros, Bandalos Chinos, Estelares y Natalie Pérez, junto a más de 30 bandas locales distribuidas entre el Escenario Camarón y el Escenario Langostino.

La fiesta, una de las más tradicionales del sur de la provincia de Buenos Aires, combinará música en vivo, gastronomía típica, paellas gigantes, food trucks, feria artesanal y actividades para toda la familia.

Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026. Foto: Generada con IA

Así es la grilla completa de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026

La edición 2026 contará con dos escenarios simultáneos y una programación que reúne a ocho artistas nacionales y 24 locales. A continuación, la grilla confirmada:

Jueves 2 de abril

Kapanga

La Delio Valdez

Bandas locales: Bomba Cumbia, Solo Rumores, Amplificadx

Viernes 3 de abril

Peces Raros

Bandalos Chinos

Bandas locales: Los Galgos, Verde Tuna

Sábado 4 de abril

Luck Ra

Natalie Pérez

Locales: Lo que Quedó, Soldadores sin Careta

Domingo 5 de abril (cierre)

Estelares

Las Pastillas del Abuelo

Invitado especial: Los Mentideros, la banda de José Palazzo

En el Escenario Langostino, desde las 15 h, se presentarán grupos como Muros, Ibis, Anto Bossio, Lule Vitaquis, Rumies, Tramontana, Lab M1, Not Mafia, Kimberly Drummond, Necios Rock, entre muchos otros.

Luck Ra con sus fans. Foto: Prensa.

Gastronomía y actividades

Este año, los clubes Huracán y Comercial serán los encargados de la propuesta gastronómica, con paella tradicional, cazuelas, mariscos frescos y opciones para todos los gustos, además de más de 100 stands de emprendedores y artesanos.

Cómo llegar a la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026: rutas y accesos para ir al Puerto de Bahía Blanca desde CABA

Ir desde la Ciudad de Buenos Aires al Puerto de Bahía Blanca es sencillo y ofrece varias alternativas según el medio de transporte. La señalización especial y el operativo de tránsito durante la fiesta facilitan el acceso final a Ingeniero White.

En auto

Tomar Autopista Buenos Aires – La Plata .

Luego empalmar con la Ruta Nacional 3 hacia el sur.

Distancia aproximada: 635 km .

Tiempo estimado: 7:30 horas .

Al llegar a Bahía Blanca, seguir los carteles hacia Ingeniero White y luego hacia el Puerto.

En micro

Salidas diarias desde Terminal de Retiro .

Duración del viaje: entre 9 y 11 horas .

Empresas habituales: Vía Bariloche, Andesmar, Plusmar.

Desde la terminal de Bahía Blanca, hay taxis, remises o colectivos hacia Ingeniero White.

En avión

Vuelos desde Aeroparque al Aeropuerto Comandante Espora (Bahía Blanca).

Distancia al puerto: 12 km.

Último tramo hacia el predio

Durante la fiesta, el puerto cuenta con cartelería especial y personal organizando la circulación vehicular. Además, se recomienda gestionar el ticket gratuito en la app Mi Bahía antes de viajar.