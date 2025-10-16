Se supo que Milei pidió seguridad a Chile para ir a ver la final del Mundial Sub 20: la respuesta del Gobierno

Trascendió que Presidencia se comunicó con el protocolo de la FIFA y pidió el servicio de carabineros al gobierno chileno. La respuesta del gobierno de Milei.

Adorni salió a responder en redes. Foto: Reuters y EFE

En horas de la tarde del jueves 16 de octubre, se filtró que Presidencia de la Nación se comunicó con el protocolo de FIFA y pidió el servicio de carabineros al gobierno de Chile para estar presente en la final del Mundial Sub 20 que disputarán Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Desde el gobierno de Milei ya salieron a responder.

La información de Doble Amarilla expuso que Milei podría compartir el partido junto a Gabriel Boric, presidente de Chile; y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No solo eso, sino que también reveló que en medio de la visita a Trump en Estados Unidos, quiso llevarse una foto con Messi, actual jugador del Inter Miami.

Filtran que Milei gestionó para ver Argentina - Chile: la respuesta de Adorni

Sin embargo, Manuel Adorni, vocero presidencial, salió a desmentir la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. “Fake. Fin”, escribió conciso.

Lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter. Foto: Captura de pantalla

Cabe recordar que el Gobierno y la AFA mantienen una tensa relación. Esto se potenció después de que Milei intentó eliminar el Decreto 939, un régimen de beneficios impositivos y retención para el ingreso de los aportes personales y contribuciones patronales correspondientes a los clubes y jugadores de fútbol, entre otros, que también ayuda para el financiamiento de la Selección Argentina y las juveniles. Fue frenado por la Justicia