El respaldo del FMI al gobierno de Javier Milei: “Considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo apoyar al país”

Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, elogió el plan económico impulsado por el presidente. “Eso significa que algo está sucediendo en Argentina, que es bueno para el futuro del país”, afirmó.

Javier Milei con Kristalina Georgieva en la cumbre del G7. Foto: NA

A días de conocerse los detalles del salvataje económico de Estados Unidos, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, respaldó el rumbo económico que lleva la Argentina bajo la conducción de Javier Milei.

El nuevo espaldarazo del Fondo Monetario Internacional a la administración nacional se dio en el marco de la Asamblea anual del organismo y del Banco Mundial.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Foto: Prensa presidencia

“Trabajamos mano a mano con las autoridades argentinas y somos socios con la Argentina en primer lugar y, principalmente, del Tesoro de Estados Unidos, debido a la magnitud de su apoyo, pero también el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo hacemos porque vemos un cambio genuino para mejor en la Argentina en los últimos dos años”, inició.

“Y lo hacemos porque vemos un cambio positivo en Argentina en los últimos dos años. ¿Qué hemos visto? De un crecimiento negativo a un 4,5 % este año, la inflación de tres dígitos a un 28%; el déficit ha desaparecido y hay superávit, y muy importante, la pobreza tiende a la baja. Eso significa que algo está sucediendo en Argentina, que es bueno para el futuro del país", continuó.

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: NA

“Considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo apoyar al país en ese camino”, afirmó durante una entrevista con la agencia Bloomberg.

¿Cambios después del 26 de octubre?

Con respecto a un posible cambio de escenario ante una derrota de Javier Milei en las próximas elecciones legislativas, la directora del Fondo sostuvo que “será presidente por un tiempo. Y creo que todavía hay un fuerte apoyo en Argentina para que el país se convierta en una economía normal, donde las regulaciones sean significativas y tengan un propósito”.

Javier Milei junto a la la Directora del FMI, Kristalina Gueorguieva. Foto: Presidencia

En la misma línea, destacó que “se está llevando a cabo una importante limpieza regulatoria en Argentina. Así que espero que, aunque nos encontremos en una situación algo diferente, y francamente, no nos ocupemos de política, la decisión la tenga el pueblo argentino”.