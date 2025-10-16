Granados, Kicillof y Taiana recorrieron la obra de la Casa de la Provincia y convocaron a seguir defendiendo Ezeiza

La recorrida contó con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante, Dulce Granados, la Jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez, los ministros Walter Correa (Trabajo) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad).

Kicillof en Ezeiza Foto: Redes sociales X

En el marco de la campaña de cara a las próximas elecciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, junto al Intendente Municipal, Gastón Granados, recorrieron hoy la obra de la futura Casa de la Provincia en Ezeiza, una iniciativa que busca acercar la gestión provincial a los vecinos.

La Casa de la Provincia se constituye como un espacio clave para la descentralización de la gestión provincial, para facilitar numerosos trámites a los ciudadanos de Ezeiza y la región.

Tras la recorrida, que se extendió por unos 30 minutos, las autoridades compartieron un acto con vecinos y militantes del distrito.

Ante una multitud presente, Kicillof aseguró: “Como los candidatos del Gobierno nacional no pueden recorrer la provincia para pedir el voto después de haber ajustado a los que menos tienen, lo hacen extorsionando a nuestro pueblo desde Estados Unidos. Sepan que el 26 de octubre nadie se va a asustar y vamos a votar a Fuerza Patria con la cabeza en alto, pensando en el desarrollo y en el futuro”.

Continúa la campaña Foto: Redes sociales X

Por su parte, Taiana remarcó: “Milei tiene el objetivo de destruir la industria, el empleo, la educación y hambrear a jubilados y trabajadores para convertir a la Argentina en un país dócil para las potencias extranjeras”. “Los candidatos de Fuerza Patria no lo vamos a permitir. Tenemos el compromiso de que jamás votaremos algo que perjudique al pueblo: creemos en un Estado presente y cercano a la comunidad para mejorar sus condiciones de vida”, señaló.

“El 7 de septiembre las y los vecinos de Ezeiza decidieron seguir por el camino del progreso, del trabajo y de la defensa de la educación pública que encabeza el Gobernador. El próximo 26 de octubre vamos a terminar de frenar al Gobierno nacional, que tanto daño le está haciendo al pueblo bonaerense”, sostuvo Granados.

Estuvieron presentes también el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; los subsecretarios de Gestión Operativa de la Jefatura de Asesores, Juan Pablo Cusa, y de Relaciones del Trabajo, Andrés Rodríguez Reveles; el presidente de Provincia Net, Juan Ignacio Balasini; y los dirigentes Jorge Devoto y Pedro Wasiejko.