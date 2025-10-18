Disturbios en Tucumán: la Policía forcejeó con manifestantes antes de la llegada de Milei

Un grupo de personas repudió la presencia de Javier Milei en Tucumán y la Policía dispersó a los manifestantes.

Un grupo de personas repudió la llegada de Milei a Tucumán. Foto: La Gaceta de Tucumán

La Policía de Infantería dispersó a manifestantes que se hicieron presente en el marco de la llegada de Javier Milei a Tucumán para expresarse en contra de las políticas llevadas adelante por el Gobierno. La movilización también contó con un grupo de personas que apoyaban al presidente.

Los manifestantes contaban con pancartas que decían “Fuera Milei”, “Milei basura, vos sos la dictadura” y carteles con la leyenda “3%” en referencia a las presuntas coimas en Discapacidad que salpicó a Karina Milei.

La Policía dispersó a manifestantes en Tucumán.

La Policía dispersó al grupo de entre 30 y 40 personas para reubicarlos detrás de un vallado a 200 metros del epicentro del acto y se vivió un momento de tensión con forcejeos de por medio.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta para frenar los cruces verbales entre ambos bandos y dos personas fueron detenidas.

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar a Milei

En paralelo, la Policía Federal Argentina, a través de la División Antidrogas Tucumán, aprehendió a un hombre acusado de amenazar a Milei: en su cuenta de Facebook, dijo que “iba a haber balas” durante la visita del presidente a Yerba Buena.