Milei anticipó “anuncios oficiales” una vez firmados los acuerdos con Estados Unidos

Javier Milei dialogó con Gabriel Anello en Radio Mitre y dijo que habrá “anuncios oficiales”. Qué detalló el presidente y cómo pronosticó las elecciones del 26 de octubre.

El presidente se refirió al acuerdo financiero con Estados Unidos.

Javier Milei realizó un análisis de la actualidad del gobierno de cara a las elecciones en un contexto marcado por las políticas económicas anunciadas en los últimos días, entre las que se destacan la asistencia financiera con Estados Unidos y la implementación de una nueva reforma laboral. El presidente vaticinó “anuncios oficiales” una vez firmados los acuerdos con el gobierno norteamericano.

El líder de La Libertad Avanza reafirmó el rumbo económico del gobierno previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El PBI entrará en un sendero de crecimiento “de entre el 7 y el 10%”, según indicó en diálogo con Gabriel Anello por Radio Mitre mientras se encontraba en Tucumán.

La comitiva argentina liderada por Javier Milei junto a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: NA

Sumado a eso, dijo que las tensiones financieras tienen que ver con la previa de las elecciones y sostuvo que "los ruidos en la economía van a desaparecer”. Además, confirmó que habrá “anuncios oficiales” cuando se firmen los acuerdos con Estados Unidos

“Tiene distintos tiempos de aprobación. Es parte del mismo proceso, no es instantáneo. Entonces, hay un montón de cosas que ya están en curso: algunas se van oficializando y otras…“, manifestó.

“Nosotros no estamos trabajando en un tema puntual, estamos trabajado en una agenda estructural con Estados Unidos. Si fuera un solo punto, aprieta el botón y se terminó. Cuando usted tiene una agenda estructural que incluye un montón de temas y donde esos temas quiera o no guardan relación, entonces cada vez que va a tocar algo tiene que ir viendo esa estructura. Por eso demanda tiempo”, explicó el presidente.

De cara a las elecciones, se mostró optimista y dijo que “hay dos tendencias. Toda una suerte de resurgir de las ideas de la libertad, de los que apoyan el cambio. Esa expresión está tomando cada día más fuerza”.

“Y por otra parte, cómo los kukas se convirtieron en los gremlins. Después de la elección de Buenos Aires, se convirtieron en monstruos. Y eso la gente tomó nota de lo que son, se dan cuenta que están muy fuera de la cancha", sumó.

Javier Milei en Santiago del Estero. Foto: @LLibertadAvanza

Detuvieron a una mujer armada con un cuchillo en el acto de Javier Milei en Tres de Febrero

El conflicto ocurrió cerca de 19 en la intersección de las callesLos Ceibos y San Martín,a metros de donde que encontraba el presidente. Allí, efectivos de seguridad fueron alertados sobre una señora que amenazaba a periodistas y particulares, por lo que procedieron a reducirla.

La mujer fue detenida.

“¡Largá el cuchillo!”, se escucha le que gritan a la detenida en un video viralizado en redes. “¿Qué grabás, imbécil?”, disparó la agresora, quien fue arrestado en un supermercado. Según trascendió, la mujer no poseía ninguna insignia en particular que la relaciones con algún partido -ya sea del oficialismo o la oposición-, por lo que la preocupación recae en que podría haberse acercado al mandatario.