Elecciones legislativas 2025: la CNE confirmó que los resultados del 26 de octubre se darán divididos por distritos

La Cámara Nacional Electoral falló tras la presentación de Fuerza Patria. De esta manera, no se realizará un conteo nacional como pretendía el oficialismo.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Foto: REUTERS

La Cámara Nacional Electoral (CNE) falló a favor de la oposición, ya que ordenó que los resultados de las elecciones legislativas 2025 sean brindados divididos por distrito. De esta manera, quedó descartada la búsqueda de La Libertad Avanza para que haya un conteo nacional.

El fallo fue emitido por los jueces Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, quienes le hicieron saber a la “Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior que la publicación del escrutinio provisorio deberá respetar el criterio de división por distrito electoral con arreglo al contenido de la presente”.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Foto: REUTERS

“Los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional, y por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral”, dice la resolución.

Desde el oficialismo se entusiasmaban con la idea porque será la única fuerza política que competirá con el mismo sello en todos los distritos, algo que no logró hacer, por ejemplo, el peronismo, que irá a los comicios del fin de semana con el sello de Fuerza Patria (FP).

Fuerza Patria en Buenos Aires Foto: -

En ese contexto, y respuesta a la intención de la Casa Rosada, los apoderados de los partidos políticos que conforman FP formalizaron ayer el reclamo a la CNE para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe los cómputos en las próximas elecciones únicamente por distrito.

El documento, firmado por Eduardo Lopez Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila, aclaraba que “la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único”.

“El objetivo de la principal fuerza opositora a La Libertad Avanza (LLA) es que la DINE informe el escrutinio por provincia porque, anunciar los resultados a nivel nacional, carece de fundamento jurídico”, decía el texto y agregaba que, de hacerse de esa forma, “se puede caer en lecturas equívocas del proceso electoral”.

Elecciones legislativas 2025. Foto: NA

Asimismo, habían exigido que los resultados debían “informarse, distrito por distrito, sin acumular” por la metodología propuesta excede las responsabilidades de la DINE, “cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección”.

“De lo contrario, estaría distorsionando la información y alterando la interpretación, por terceros, del resultado provisorio”, agregaron.

Finalmente, remarcaron que no se trata de una “elección nacional, de distrito único, por realizarse” y que, por ese motivo, “no puede apartarse de sus competencias” e “inmiscuirse” en los recuentos o en las lecturas políticas “de las cuales debe mantenerse al margen”.