Lo sigue a Werthein: Mariano Cúneo Libarona prepara su renuncia como ministro de Justicia

Mariano Cúneo Libarona ya tiene escrita su carta de renuncia como ministro de Justicia y su salida será oficial después de las elecciones del domingo 26 de octubre.

Mariano Cúneo Libarona. Fuente: NA

Mariano Cúneo Libarona es otro de los nombres que resonó en las últimas horas tras la renuncia de Gerardo Werthein al gobierno de Javier Milei. El ministro de Justicia también dejará su cargo y lo oficializará después de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Desde el lunes 27, Cúneo Libarona dejará el Ejecutivo y también se hará oficial la salida de Werthein, quien en su caso, presentó la renuncia el miércoles 22. “El lunes se va. Ahora empezó su propio relato”, le dijo una importante fuente oficial a la agencia Noticias Argentinas.

Se oficializará su renuncia el lunes 27 de octubre. Foto: (Foto: X @m_cuneolibarona)

“Está exhausto, necesita dedicarse a su familia y a su salud”, sostuvieron desde su entorno según La Nación. “Va a ayudar en todo lo que pueda pero desde afuera. En noviembre se tiene que operar de la rodilla y eso le va a demandar varias semanas de recuperación”, agregaron.

Según se supo, el -por ahora- ministro de Justicia cree que cumplió con la mayor parte de los objetivos que se propuso en la gestión Milei, entre los que se ubica la implementación del sistema acusatorio en 14 provincias.

Renuncia Cúneo Libarona: cuáles son los objetivos cumplidos para el ministro en su gestión

Uno de los objetivos fue la implementación del nuevo Código Procesal Federal para agilizar las causas penales y mejorar la efectividad en la investigación y condena de delitos complejos como el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando o los secuestros. Según destacan en el ministerio de Justicia, los primeros resultados positivos ya se evidenciaron en Rosario, donde los fiscales avanzaron con varias causas de alto impacto.

Aún falta que el nuevo esquema se ponga en marcha en Comodoro Py. Debido a la resistencia de un grupo de fiscales, Cúneo Libarona decidió posponer su entrada en vigencia hasta noviembre. En las próximas horas se definirá si, antes de dejar su cargo, firmará una nueva prórroga para facilitar la continuidad del proceso a quien lo suceda en el ministerio.

Entre los puntos que el funcionario resalta como parte de su gestión figuran la reorganización del personal del Ministerio, la reducción de estructuras como el Inadi, la sanción de la ley que habilita el juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA, y las negociaciones para evitar que Argentina ingresara en la “lista gris” del GAFI por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia, en la presentación del Regimen Penal Juvenil. Foto: Prensa

Quién podría reemplazar a Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia

La opción más factible es que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, sea quien ocupe el lugar de Cúneo Libarona cuando se oficialice su renuncia. Sin embargo, también surgió el nombre de Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata.