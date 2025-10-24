Elecciones 2025: cuántas bancas juegan los partidos y quiénes buscan renovarlas

Las elecciones legislativas se desarrollarán el próximo domingo 26 de octubre. Cuántas bancas se juegan los partidos políticos y quiénes son los diputados y senadores que buscan renovarlas.

Cuántas bancas se juegan los partidos en las elecciones del 26 de octubre. Foto: NA

El poder legislativo nacional renovará 127 diputados y 24 senadores en las próximas elecciones. El oficialismo intentará aumentar su representación en ambas cámaras y la oposición continuará siendo la primera minoría parlamentaria. Por su parte, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y la Coalición Cívica (CC) arriesgarán buena parte de su estructura actual.

Elecciones 2025: cuántas bancas se ponen en juego los partidos políticos

La Libertad Avanza pondrá en juego las bancas que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel conquistaron en 2021 y son ocupados actualmente por Nicolás Emma y María Fernanda Araujo, que buscan su reelección en la Ciudad de Buenos Aires como parte de la lista libertaria que encabeza el abogado Alejandro Fargosi.

En la provincia de Buenos Aires, concluyen sus mandatos los diputados José Luis Espert y Carolina Píparo. En el caso de Espert, quien se encuentra en uso de licencia, renunció a su candidatura para intentar la reelección dentro del frente violeta tras los vínculos que le atribuyen con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

En el bloque de Fuerza Patria, liderado por Germán Martínez y compuesto por 98 diputados, se jugarán 46 bancas. Varios de sus integrantes ya anunciaron que buscarán mantener su lugar después del 10 de diciembre: Pablo Carro, Emiliano Estrada, Leila Chaer, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Ricardo Herrera, Varinia Lis Marín, Gabriela Pedrali, Hugo Yasky y Agustina Propato.

En cambio, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica enfrentan una situación más compleja. El PRO, que tiene 35 diputados, debe disputar 21 bancas si quiere conservar su representación.

Axel Kicillof junto a Jorge Taiana. Foto: NA

Mientras que la UCR pierde 11 de sus 14 integrantes. Por su parte, la Coaclición Cívica tiene seis legisladores en total, se le vencen cuatro mandatos y solo Paula Oliveto Lago se sostendrá en la Cámara.