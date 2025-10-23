Axel Kicillof cuestionó la política económica de Milei previo a las elecciones: “Un país nunca se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires mantuvo un encuentro con fiscales de mesa en Almirante Brown.

Estuvo en el Estadio Francisco Boga de Burzaco. Foto: Noticias Argentinas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que Argentina no alcanzará un verdadero desarrollo si transforma su economía en “un casino”. El funcionario bonaerense lo hizo a través de un encuentro con fiscales de mesa en Almirante Brown, zona sur del Conurbano Bonaerense, a poco de las elecciones legislativas.

Durante su intervención, el mandatario bonaerense sostuvo que “la clave está en producir, en generar empleo, en valores de largo plazo” y criticó los modelos que priorizan la especulación financiera sobre la industria y la inversión real.

“Nuestros problemas no se van a solucionar humillándonos para conseguir 20 mil millones de dólares más para la timba”, lanzó. “Un país nunca se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino”, agregó.

Kicillof estuvo con fiscales de mesa y la presencia de Jorge Taiana, Jimena López y Mariano Cascallares. Foto: Noticias Argentinas

Kicillof advirtió que “darle más poder a quienes juegan en mercados vagos, sin reglas claras, es dejar el futuro al azar” y pidió al gobierno de Javier Milei que diseñe políticas que promuevan “actividades concretas, de valor agregado, que fortalezcan el trabajo local”.

El gobernador también señaló que durante su gestión “hemos invertido en infraestructura, en servicios públicos, educación y ciencia” como parte de una estrategia de desarrollo sostenible para la Provincia.

Y añadió que “la industria bonaerense necesita respaldo, necesita estabilidad, porque sin ella no hay impulso que valga”. Para cerrar su discurso, subrayó que “la economía debe ser una herramienta al servicio de la gente, no una ruleta para unos pocos”.

De la reunión con fiscales del frente peronista participaron el candidato a diputado nacional, Jorge Taiana; su par Jimena López; y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.