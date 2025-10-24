Elecciones legislativas 2025: dónde y a qué hora votan los principales candidatos y dirigentes políticos

Votó Javier Milei. Foto: Reuters.

Los espacios políticos difundieron el lugar y la hora en que sus principales candidatos y dirigentes concurrirán a votar el domingo en las elecciones legislativas.

El presidente Javier Milei votará a las 11 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, ubicada en Medrano 951 (Almagro). Por su parte, el gobernador Axel Kicillof emitirá su voto media hora antes, a las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata.

Axel Kicillof vota en una escuela en la ciudad de La Plata. Foto: Prensa gobernación.

Hora por hora, dónde y a qué hora votan los principales candidatos y dirigentes políticos

Gonzalo Roca votará a las 8:30 en la Escuela General San Martín de San Javier, en Juan Esteban Arias Cabrera S/N de Córdoba.

Guillermo Francos votará a las 9 hs en el Edificio Santo Tomás Moro de la UCA, en Puerto Madero: Avenida Alicia Moreau de Justo 1400.

Mariano Recalde votará a las 09 hs en la Escuela N° 15 Arzobispo Mariano Espinosa, en Barracas: Av. Montes de Oca 807.

Joaquín Benegas Lynch votará las 9:30 en la Escuela n°1 de La Paz. Entre Ríos, San Martín 1301.

Diego Santilli votará a las 09:30 en las Escuela EP N° 11, ubicada en French 573, Los Troncos del Talar (Tigre).

Martín Lousteau votará a las 9.30 hs en el Centro de Educación Superior San Francisco Javier, en el barrio de Palermo: Jorge Luis Borges 1851.

Cristian Ritondo votará a las 10 en el colegio M de Guadalupe, en General Pacheco, Tigre: Avenida de los Constituyentes 2824.

Jorge Taiana votará a las 10 en el Colegio María Santísima de la Luz ubicado en Miguel de Azcuénaga 1870, Vicente López.

Axel Kicillof votará a las 10:30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, en calle 4 n° 962, esquina 51.

Cargos que se renuevan en las elecciones legislativas 2025. Foto: Tobías Paura / Canal 26

Itai Hagman votará a las 10:30 en la Escuela N° 23 Canadá, en Parque Chacabuco: Cachimayo 1735.

Rogelio Frigerio votará a las 10:30 en la Escuela Provincial 1, Gregoria de San Martín, en Villa Paranacito: Av. Entre Ríos 242.

Javier Milei votará a las 11 en la UTN, ubicada en Medrano 951 (Almagro).

Federico Sturzenegger votará a las 11:30 en la Escuela República de Bolivia, en el barrio de Barracas: Hornos 530.

Luis Petri votará a las 12 hs en la Escuela N°4-084, Libertador Simón Bolívar en la Ciudad de San Martín Mendoza: French 870

Sebastián Pareja votará a las 12:30 en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora: Belgrano 55.

Patricia Bullrich votará a las 14 en el Auditorio de La Rural, en el barrio de Palermo: avenidas Santa Fe y Sarmiento.

Verónica Magario emitirá su voto a las 15 en el Instituto Educacional Almafuerte de San Justo, ubicado en General Ocampo n° 3052, La Matanza.

Virginia Gallardo votará a las 17 en la Escuela N°3, San Cayetano, Corrientes: Santa Clara de Asís S/N.

Manuel Adorni votará con horario a definir en el Instituto San Judas Tadeo, en Parque Chacabuco: Somellera 1720.

Dónde estarán ubicados los búnkers

En tanto, La Libertad Avanza (LLA) esperará los resultados de las elecciones en cada una de las provincias en el Hotel Libertador de la Capital Federal, en Avenida Córdoba 690.

Fuerza Patria aguardará el escrutinio provisorio del voto en la provincia de Buenos Aires en el Hotel Grand Brizo, en la Plata (Av. 51 nro. 715). El PJ porteño, en tanto, hará lo propio en la sede partidaria de San José 181.

El Frente de Izquierda esperará el resultado de la votación en el Centro Laurak Bat de la Capital Federal (Belgrano 1144)

Ciudadanos Unidos plantará su búnker en la sede del Comité Capital de la UCR (Tucumán 1660) y la Coalición Cívica hará base en la Confitería El Greco de Caballito (Av. Rivadavia 5353, CABA).