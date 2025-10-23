Kicillof, Massa y Taiana cerraron la campaña de Fuerza Patria con críticas a Milei: “Es una estafa de TikTok”

Durante el cierre de campaña de Fuerza Patria en la Universidad Nacional de San Martín, el gobernador de la provincia de Buenos Aires señaló que el Gobierno “se está timbeando el país a la vista de todo el mundo”.

Cierre de campaña de Fuerza Patria. Foto: X @Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, caracterizó hoy al gobierno de Javier Milei como una “estafa de TikTok”, dijo que el JP Morgan “tomó” el Ministerio de Economía y que el titular de Hacienda, Luis Caputo, “se está timbeando el país”.

Al encabezar el cierre de campaña de Fuerza Patria en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Kicillof cuestionó la idea de que la administración libertaria sea una novedad en la política argentina.

“Lo nuevo, la motosierra, era una estafa en TikTok. Al que lo votó porque eran la novedad, ahí los tienen: (Luis) Caputo, (Federico) Sturzenegger, (Patricia) Bullrich, (Guillermo) Francos, los mismos de siempre”, enfatizó.

En esa línea, el mandatario provincial considero que el banco JP Morgan “tomó” el Ministerio de Economía a través de Caputo, y añadió que el Gobierno de Milei “convirtió a la economía nacional en una mesa de dinero”.

“Con la nuestra, la tuya, la de todos: se están timbeando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberar ni libertario ni austriaco: vinieron a fundir, endeudar y fugar la Argentina”, afirmó.

El gobernador estuvo acompañado por Sergio Massa; y los candidatos a diputados de Fuerza Patria, Jorge Taiana, Juan Grabois y Jimena López, entre otros referentes políticos, sociales y sindicales.

Kicillof destacó que la elección del próximo domingo es “crucial” para el gobierno libertario en términos del apoyo político y financiero que requiere por parte de los Estados Unidos.

“El 7 de septiembre le dimos la voz de aura a la militancia de todo el país. Para que salga a la calle, para que banque y para que el 26 de octubre le digamos a Milei en la provincia de Buenos Aires el ‘no’ más grande del mundo. En la provincia no pasa la motosierra”, cerró.