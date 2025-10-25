En la previa a las elecciones, Javier Milei se reunió con el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon

El evento se realizó en plena veda electoral, luego de que jefe de Estado regresara en auto por el mal tiempo este mismo viernes a Buenos Aires tras encabezar el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario.

Javier Milei participó de un encuentro organizado por JP Morgan. Foto: Presidencia

En la previa a las elecciones legislativas, Javier Milei participó este viernes de la cena del Consejo Internacional del JP Morgan y mantuvo una reunión con su CEO, Jamie Dimon. El encuentro se dio en medio de negociaciones con el gigante de Wall Street en busca de respaldo financiero para enfrentar la volatilidad cambiaria, más allá del swap ya anunciado por el Tesoro de Estados Unidos.

La cena tuvo lugar desde las 19 en el Museo de Arte Decorativo, donde Dimon fue el primero en arribar. Luego hicieron lo propio el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente Milei y el designado canciller Pablo Quirno, quien fue el último funcionario en arribar al edificio ubicado en la Avenida del Libertador.

Javier Milei y Luis Caputo en la cena con el JP Morgan. Foto: Presidencia

Según trascendió, el evento contó con un breve discurso del mandatario, quien se retiró del lugar pasadas las 20. Por su parte, Dimon, asistió junto a otros ejecutivos de la entidad, como Facundo Gómez Minujín (hijo de la artista Marta Minujín) y Alfonso Aguirre.

Acuerdo con JP Morgan

El Gobierno comunicó recientemente que JP Morgan colaborará con la Argentina en una recompra de deuda soberana en moneda extranjera, operación que contará con participación de organismos internacionales.

Además, el banco intervino en las gestiones del Gobierno de Estados Unidos para frenar la suba del dólar y participa, junto a otras entidades, en conversaciones por un paquete de apoyo financiero de US$ 20.000 millones que se sumarían al swap de US$ 20.000.

JP Morgan. Foto: NA

En el marco de su visita a Buenos Aires, Dimon recibió el miércoles a empresarios, dirigentes políticos y personalidades locales e internacionales en un exclusivo cóctel realizado en el Teatro Colón. Y este viernes por la mañana mantuvo una reunión con Luis Caputo.