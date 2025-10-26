Mayra Mendoza votó en Quilmes: “Lo importante es que los argentinos elijan con corazón argentino, con sentimiento por nuestro país”

La intendenta de Quilmes ejerció su derecho cívico este domingo en el barrio de Ezpeleta.

Mayra Mendoza votó en Quilmes. Foto: Prensa

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, emitió su votó durante la mañana de este domingo en la Escuela Primaria Nº 52, ubicada en Minuto 4803 esquina Ecuador, de Ezpeleta, y resaltó el valor de esta jornada democrática.

“Siempre espero este día con mucha expectativa, porque me parece muy importante el momento donde podemos elegir a nuestros representantes y poder ejercer nuestro derecho al voto, fortalecer nuestra democracia de esa manera me parece fundamental”, expresó Mayra, y destacó: “Aunque, como ustedes saben, creo que hoy estamos viviendo una democracia bastante condicionada, por eso es muy necesaria la participación y la manifestación de los ciudadanos en las urnas“.

Mayra Mendoza votó en Quilmes. Foto: Prensa

La Jefa comunal afirmó: “Cada ejercicio de elecciones va siendo un poquito mejor, eso es bueno para todos y lo importante es que los argentinos elijan con corazón argentino, con sentimiento por nuestro país”.

“La única garantía o posibilidad de poder demostrar al mundo lo que vale la Argentina es con la decisión de los argentinos, y eso se tiene que ver reflejado en las urnas de hoy. Espero eso, que los argentinos elijan por la Argentina, y no porque venga cualquier presidente de otro país a decirnos lo que tenemos que votar; yo creo que es necesario un modelo de país, un modelo nacional, un modelo argentino para quienes habitamos esta patria”, sostuvo.