Tensión en las elecciones 2025: una fiscal de mesa fue reubicada tras un incidente en una escuela

En Olavarría, una fiscal de mesa perteneciente a La Libertad Avanza fue invitada a retirarse del establecimiento y se vivió un momento de tensión.

El hecho se dio en la ciudad bonaerense de Olavarría. Foto: Canal Verte

Una fiscal de mesa perteneciente al partido de La Libertad Avanza fue trasladada a otra institución tras protagonizar un incidente. El hecho se dio en la Escuela Nº 65 de localidad bonaerense de Olavarría a las 8 de la mañana del domingo 26 de octubre, cuando se puso en marcha el acto eleccionario en todo el país.

La Mesa 164 de la Escuela Nº 65 de Villa Aurora, en Olavarría, atravesó una tensa situación con la fiscal de mesa. La mujer pidió ubicarse al lado de la urna y recibir los documentos de todos los ciudadanos que iban a votar.

Frente a esta situación, la presidenta de mesa le explicó que ese rol no le correspondía y se lo negó. “Hizo un escándalo, se puso a gritar y la fiscal general se vio obligada a intervenir y la invitó a retirarse del establecimiento”, relató el portal Verte de Olavarría.

Durante el transcurso de la jornada electoral, la mujer fue trasladada a otra escuela desempeñando el mismo rol. El hecho causó varias reacciones en la población del distrito ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Los casos de los detenidos durante las elecciones 2025

Como ocurre en cada elección, distintas personas que poseen pedido de captura asisten a votar. El desenlace es el de siempre: terminan tras las rejas y siendo noticia. Esta vez, se registraron al menos cinco casos hasta el mediodía a lo largo y ancho de Argentina.

Detenidos durante las elecciones legislativas 2025. Foto: NA

Las personas que fueron arrestadas mientras votaban son de Trenque Lauquen, Moreno, La Plata y La Matanza, todos en provincia de Buenos Aires. Las acusaciones que pesaban sobre ellos son hurto, violencia de género y abuso sexual. Las capturas se lograron tras intensos procedimientos en los lugares de votación.