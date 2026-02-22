Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: EFE

La Cámara de Senadores tiene previsto el tratamiento de proyectos clave para el gobierno de Javier Milei, que en la jornada del jueves 19 de febrero se llevó otro triunfo tras la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados y volverá a la Cámara Alta en medio de la eliminación del artículo de licencias por enfermedad. En el cierre del periodo de sesiones extraordinarias el próximo 28 de febrero, el oficialismo busca sancionar el resto de las leyes.

El Senado quedó en condiciones de llevar al recinto la Reforma Laboral que la Cámara de Diputados sancionó durante la madrugada del viernes 20 con 135 votos afirmativos y 115 negativos. Como se quitó el controvertido artículo 44 que ponía límites a las licencias médicas, la Cámara Alta deberá tratar nuevamente el texto para otorgarle la aprobación definitiva.

Así resultó la votación en la Cámara de Diputados. Foto: X MatiMow

Para el jueves, el temario incluirá el Régimen Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados; el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea; y la Ley de Glaciares. Este último proyecto responde a un planteo de los gobernadores del norte, cuyas provincias atraviesan una fuerte expansión minera.

Cabe recordar que el calendario legislativo tendrá una instancia previa: el martes 24 se realizará la sesión preparatoria en la que los senadores definen autoridades, integración de comisiones y aspectos vinculados al funcionamiento interno del cuerpo

Debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Foto: NA

De esta manera, el viernes 27 está previsto que llegue al recinto la Reforma Laboral aprobada en Diputados, y ese mismo día, también se trataría el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya obtuvo un respaldo amplio en la Cámara Baja incluso con acompañamiento de sectores de la oposición.

Tanto para la Reforma Laboral como para la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur - Unión Europea, el Gobierno logró sumar votos de legisladores opositores, por lo que desde Casa Rosada confían en que el Senado no presentará mayores dificultades para convertir las iniciativas en ley.

Reunión de la mesa política y de Gabinete: qué proyecta el Gobierno tras la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados

El Gobierno llamó a dos encuentros importantes para los próximos días en un contexto marcado por el movimiento legislativo en el Congreso. Horas después de la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados y a pocos días del inicio del periodo de sesiones ordinarias, se reunirá la mesa política y el Gabinete con el objetivo de organizar el esquema político de cara al transcurso de este 2026.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó a una reunión interna de la mesa política para el próximo lunes 23 de febrero a las 14.30. El último encuentro de ese espacio había sido la semana anterior en la antesala del tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado. Además, también se convocó a una reunión de Gabinete para el martes 24. “Vamos a felicitar a todos, actualizar temas del Congreso para que todos estén al tanto y se va a repasar asuntos de gestión”, señaló una fuente oficial a Infobae.