El candidato a senador por LLA, Pablo Cervi, fue brutalmente atacado en la previa de las elecciones legislativas 2025

Cervi es candidato a senador por la provincia de Neuquén. Denunció que sufrió un violento robo y que incluso llegaron a gatillarle, pero la bala nunca salió.

Pablo Cervi, candidato a senador por LLA, fue brutalmente golpeado en la previa de las elecciones legislativas. Foto: NA.

A horas de las elecciones legislativas de este domingo, en donde se definirán 127 bancas de Diputados y 24 bancas de Senadores, lo que implica el futuro político de los próximos dos años de la Argentina, el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Pablo Cervi, denunció haber sido asaltado y golpeado en un sitio que su entorno definió como una “zona liberada”.

En el momento del ataque, Cervi estaba con su familia. Incluso, según denunció, llegaron a gatillarle varias veces, pero el arma no se disparó.

Cómo fue el asalto a Pablo Cervi, candidato de LLA

Cervi es diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza y denunció que fue víctima de un violento asalto este sábado por la noche en la ciudad de Neuquén.

Fuentes cercanas al diputado le aseguraron al medio Noticias Argentinas (NA) que el violento hecho tuvo lugar cuando el candidato estaba junto a su familia. Cervi, durante el ataque, fue golpeado por los delincuentes.

Incluso, en un hecho de extrema gravedad, sus fuentes cercanas denunciaron que los asaltantes llegaron a gatillarle varias veces, pero para su fortuna y la de su familia, nunca salió un disparo.

Tanto la familia de Cervi como él mismo se encuentran fuera de peligro, pero muy consternados por el violento ataque que podría haber acabado con su vida y la de sus seres queridos.

Inclusive, desde el entorno del candidato denunciaron que se trató de una “zona que estaba liberada”, y con esta denuncia se agrava la situación y le añade un tinte político al asalto, dada la proximidad de los comicios y de lo que se define en el futuro político del país para los próximos dos años en el Congreso nacional.