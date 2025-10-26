Tras su renuncia como candidato, Espert votó y evitó hablar sobre la causa por sus vínculos con Machado

Al ser consultado sobre su presente remarcó que se ubica “en el lugar que me corresponde”.

José Luis Espert.

José Luis Espert, quien era el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero que debió bajar su postulación por la causa de presunto lavado de dinero, habló de manera escueta después de emitir su voto y expresó que se ubica “en el lugar que me corresponde”.

Luego de votar, y a la espera de que su esposa también lo haga, quiso esquivar a la prensa y manifestó que lo vive con “mucha tranquilidad”, aunque su voz y postura expresa lo contrario.

Votó José Luis Espert. Video: TN.

Durante varios minutos, José Luis Spert sostuvo que no quería “dar declaraciones”, aunque añadió que “es un día muy bueno para la democracia”.

Al ser consultado sobre su presente, de que su cara aparece en la boleta de LLA en vez de Diego Santilli, remarcó que se ubica “en el lugar que me corresponde”.

Votó Espert, el ex candidato de la LLA en la provincia. Foto: captura TN.

“Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política”, concluyó y se fue, casi corriendo, de la escuela en Beccar.