Elecciones legislativas 2025: el listado completo de los diputados que asumirán el próximo 10 de diciembre

El oficialismo obtuvo una aplastante victoria en los comicios de este domingo y logró sumar más del 40% de los votos, lo que se traduce en una nueva conformación del Congreso nacional.

Javier Milei tras las elecciones legislativas 2025. Foto: EFE

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo, el oficialismo logró sumar más del 40% de los votos y eso se traduce en una nueva conformación del Congreso nacional, es decir, incorpora 64 legisladores y el peronismo mantiene 46.

En números, se traduce en que La Libertad Avanza pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados -sobre un total de 257- y de seis a 19 bancas en el Senado -sobre un total de 72-.

Los diputados nacionales elegidos tras las elecciones del 26 de octubre. Foto: Sitio web oficial de Elecciones Legislativas 2025

La lista completa de diputados que asumirán el 10 de diciembre tras las elecciones legislativas

Los comicios que tuvieron lugar este domingo 26 de octubre se verán reflejados el próximo 10 de diciembre cuando los nuevos legisladores asuman sus puestos. A continuación, la lista completa de los diputados que formarán parte del Congreso nacional para el año entrante.

La Libertad Avanza

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio “Tronco” Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

María Fernanda De Sensi

Joaquín Patricio Ojeda

María Luisa González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Fernanda Vera

Javier Sánchez

Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolás Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando De Andreis

Antonela Giampieri

Agustín Pellegrini

Yamile Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Ravera

Gonzalo Roca

Laura Sodano

Marcos Patiño

Laura Rodríguez Machado

Enrique Lluch

Luis Petri

Pamela Verasay

Álvaro Martínez

María Julieta Metral Asensio

Federico Pelli

Soledad Molinuevo

Diego Hartfield

María Gruber

Gabriela Flores

Carlos Zapata

Andrés Laumann

Alicia Fregonese

Darío Schneider

Mercedes del Rosario Goitía

Guillermo Agüero

Virginia Gallardo

Abel Chiconi

Alfredo Gonzáles

Bárbara Andreussi

Aníbal Tortoriello

Gastón Riesco

Margarita Mondaca

Atilio Basualdo

Maira Frias

Mónica Becerra

Carlos Almena

Adrián Brizuela

Gino Visconti

Adrián Ravier

Jairo Henoch Guzmán

Miguel Rodríguez

Peronismo

Jorge Taiana

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzmann

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez

Itai Hagman

Raquel Kismer

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Fernando Edgardo Monguillot

Claudia Palladino

Sergio Dolce

Julieta Campo

Raúl Hadad

Juan Pablo Luque

Graciela de la Rosa

Guillermo Michel

Laura Marianela Concepción Marclay

Abelardo Ferrán

Varinia Marín

Gabriela Pedrali

Félix, Emir

Adriana Serquis

Jorge “Gato” Fernández

Juan Carlos Molina

Moira Lansesán

Caren Trepp

Agustín Rossi

Alejandrina Belén

Jorge Alejandro Mukdise

Cecilia López Pasquali de Balmaceda

Marcelo Barbur

Osvaldo Jaldo

Agustín Tita

Provincias Unidas

Juan Schiaretti

Independencia

Gladys Medina

Carolina Basualdo

Miguel Siciliano

Gisela Scaglia

Pablo Farias

Martín Lousteau

Diogenes González

María Inés Zigarán

Innovación Federal

Bernardo Biella

Oscar Herrera Ahuad

Izquierda

Nicolás del Caño

Romina del Pla

Myriam Bregman

Producción y Trabajo

Fabián Martin

Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota

La Neuquinidad