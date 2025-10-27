Elecciones legislativas 2025: el listado completo de los diputados que asumirán el próximo 10 de diciembre
Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo, el oficialismo logró sumar más del 40% de los votos y eso se traduce en una nueva conformación del Congreso nacional, es decir, incorpora 64 legisladores y el peronismo mantiene 46.
En números, se traduce en que La Libertad Avanza pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados -sobre un total de 257- y de seis a 19 bancas en el Senado -sobre un total de 72-.
La lista completa de diputados que asumirán el 10 de diciembre tras las elecciones legislativas
Los comicios que tuvieron lugar este domingo 26 de octubre se verán reflejados el próximo 10 de diciembre cuando los nuevos legisladores asuman sus puestos. A continuación, la lista completa de los diputados que formarán parte del Congreso nacional para el año entrante.
La Libertad Avanza
- Diego Santilli
- Karen Reichardt
- Sebastián Pareja
- Gladys Humenuk
- Alejandro Carrancio
- Johanna Longo
- Alejandro Finocchiaro
- Miriam Niveyro
- Sergio “Tronco” Figliuolo
- Giselle Castelnuovo
- Álvaro García
- María Fernanda De Sensi
- Joaquín Patricio Ojeda
- María Luisa González Estevarena
- Hernán Urien
- Andrea Fernanda Vera
- Javier Sánchez
- Alejandro Fargosi
- Patricia Holzman
- Nicolás Emma
- Sabrina Ajmechet
- Fernando De Andreis
- Antonela Giampieri
- Agustín Pellegrini
- Yamile Tomassoni
- Juan Pablo Montenegro
- Valentina Ravera
- Gonzalo Roca
- Laura Sodano
- Marcos Patiño
- Laura Rodríguez Machado
- Enrique Lluch
- Luis Petri
- Pamela Verasay
- Álvaro Martínez
- María Julieta Metral Asensio
- Federico Pelli
- Soledad Molinuevo
- Diego Hartfield
- María Gruber
- Gabriela Flores
- Carlos Zapata
- Andrés Laumann
- Alicia Fregonese
- Darío Schneider
- Mercedes del Rosario Goitía
- Guillermo Agüero
- Virginia Gallardo
- Abel Chiconi
- Alfredo Gonzáles
- Bárbara Andreussi
- Aníbal Tortoriello
- Gastón Riesco
- Margarita Mondaca
- Atilio Basualdo
- Maira Frias
- Mónica Becerra
- Carlos Almena
- Adrián Brizuela
- Gino Visconti
- Adrián Ravier
- Jairo Henoch Guzmán
- Miguel Rodríguez
Peronismo
- Jorge Taiana
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzmann
- Nicolás Trotta
- María Elena Velázquez
- Itai Hagman
- Raquel Kismer
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
- Fernando Edgardo Monguillot
- Claudia Palladino
- Sergio Dolce
- Julieta Campo
- Raúl Hadad
- Juan Pablo Luque
- Graciela de la Rosa
- Guillermo Michel
- Laura Marianela Concepción Marclay
- Abelardo Ferrán
- Varinia Marín
- Gabriela Pedrali
- Félix, Emir
- Adriana Serquis
- Jorge “Gato” Fernández
- Juan Carlos Molina
- Moira Lansesán
- Caren Trepp
- Agustín Rossi
- Alejandrina Belén
- Jorge Alejandro Mukdise
- Cecilia López Pasquali de Balmaceda
- Marcelo Barbur
- Osvaldo Jaldo
- Agustín Tita
Provincias Unidas
- Juan Schiaretti
Independencia
- Gladys Medina
- Carolina Basualdo
- Miguel Siciliano
- Gisela Scaglia
- Pablo Farias
- Martín Lousteau
- Diogenes González
- María Inés Zigarán
Innovación Federal
- Bernardo Biella
- Oscar Herrera Ahuad
Izquierda
- Nicolás del Caño
- Romina del Pla
- Myriam Bregman
Producción y Trabajo
- Fabián Martin
Defendamos Córdoba
- Natalia de la Sota
La Neuquinidad
- Karina Maureira