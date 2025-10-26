Quién ganó las elecciones legislativas 2025 en la Provincia de Buenos Aires

Tras los primeros datos oficiales, se conocieron las diferencias entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, las principales fuerzas.

Elecciones. Foto: REUTERS

Este domingo 26 de octubre se llevaron adelante las elecciones legislativas nacionales.

Todavía no se saben los resultados oficiales, pero se estima una paridad entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

Cabe recordar que en PBA se ponían en juego 35 bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

Qué se vota en cada provincia este domingo

Buenos Aires: Treinta y cinco diputados nacionales.

Jujuy: Tres diputados nacionales.

Salta: Tres diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Tucumán: Cuatro diputados nacionales.

Catamarca: Tres diputados nacionales.

La Rioja: Dos diputados nacionales.

San Juan: Tres diputados nacionales.

San Luis: Tres diputados nacionales.

Mendoza: Cinco diputados nacionales.

Neuquén: Tres diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Río Negro: Dos diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Chubut: Dos diputados nacionales.

Santa Cruz: Tres diputados nacionales.

Tierra del Fuego: Dos diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Formosa: Dos diputados nacionales.

Chaco: Cuatro diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Misiones: Tres diputados nacionales.

Corrientes: Tres diputados nacionales.

Santa Fe: Nueve diputados nacionales.

Entre Ríos: Cinco diputados nacionales y tres senadores nacionales.

Córdoba: Nueve diputados nacionales.

Capital Federal: Trece diputados nacionales y tres senadores nacionales.

La Pampa: Tres diputados nacionales.

Elecciones Legislativas 2025: cómo ver los resultados

A partir de las 21 horas, están disponibles los resultados del recuento provisorio, por distrito y por categorías electorales. Además, es posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).