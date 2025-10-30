Confirmado: Milei y Macri se reunirán este viernes al mediodía en la Quinta de Olivos

En plena reformulación del Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se verán las caras en la Quinta de Olivos. Los detalles de la reunión confirmada para el viernes 31 de octubre tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Se reunirán en Olivos el viernes 31 de octubre.

Javier Milei recibirá a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos durante la jornada del viernes 31 de octubre. El líder de La Libertad Avanza, que mantiene una estrecha relación con el expresidente, se reunirá en el marco de la reconfiguración del Gabinete y la proyección de una nueva reforma laboral y tributaria tras la victoria en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El encuentro entre Milei y Macri será al mediodía, luego de la estadía del expresidente en Chile: estuvo en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por la firma BICE Coarp, y contaría con la presencia de Karina Milei, quien fue de la partida en las dos reuniones anteriores.

Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Foto: NA.

El objetivo será cotejar ideas de cara a la segunda etapa de la gestión de Javier Milei, dado que Macri mostró predisposición para colaborar con la agenda del Ejecutivo. "En algunas horas me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”, dijo en el panel que compartió con los candidatos presidenciales Jorge Quiroz, Luis Eduardo Escobar e Ignacio Briones.

El mensaje de Macri a Milei por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones

Cabe recordar que Mauricio Macri viene de respaldar a Milei tras la victoria en las elecciones legislativas: mantuvieron una conversación durante diez minutos y luego lo felicitó a través de su cuenta de Twitter.

“Mis felicitaciones a La Libertad Avanza, al presidente Milei y especialmente a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, escribió.

De qué hablaron Milei y Macri en la última reunión

Durante este último tiempo, Macri se mostró crítico con el gobierno de Milei y no dudó en expresarlo en distintos canales de comunicación. En mayo de 2025, por ejemplo, dijo: “No subieron un solo lugar en el ranking de transparencia“.

Sin embargo, estos últimos días fueron importantes para ambos teniendo en cuenta la reunión consumada el viernes 3 de octubre, donde el expresidente respaldó al líder de La Libertad Avanza. “La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes“, dijo en primera instancia.

Macri brindó detalles acerca de la reunión con Milei previo a las elecciones. Foto: Twitter oficial de Mauricio Macri

“Yo espero que los que queremos un cambio, nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”, sumó Macri. Y concluyó: “Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”.