Zelenski se sumó al apoyo a Milei tras las elecciones y lo invitó a Ucrania: “Felicité a Javier por la victoria”

Volodímir Zelenski reveló la “conversación cordial” que tuvo con Javier Milei y lo felicitó tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Volodímir Zelenski y Javier Milei mantuvieron una charla telefónica y el presidente de Ucrania lo manifestó a través de su cuenta oficial de Twitter. El mandatario reveló la “conversación cordial con el presidente de Argentina” en el marco del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"Una conversación cordial con el presidente de la Argentina Milei. Felicité a Javier por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias. La Argentina está haciendo mucho para alcanzar el éxito y fortalecerse y sinceramente deseamos que siga avanzando en la implementación de todas las reformas necesarias", comentó el presidente de Ucrania.

“Invité al señor presidente a visitar Ucrania para continuar nuestro diálogo y abordar las principales perspectivas de desarrollo de las relaciones entre nuestros países: realmente tenemos muchos proyectos que podemos llevar a cabo juntos. Nuestros equipos permanecerán en contacto ¡Gracias!“, concluyó Zelenski, quien mostró su apoyo al presidente argentino.

Cabe recordar que Milei y Zelenski vienen de mantener una comunicación telefónica recientemente y fue en agosto de 2025, previo a la cumbre en Alaska. El líder ucraniano confirmó la noticia en Twitter y anunció que su país y Argentina reanudarán próximamente las consultas políticas a nivel de Ministerios de Exteriores.

“Las relaciones entre Ucrania y Argentina presentan muchas áreas diferentes con potencial de cooperación, como la tecnología, la economía o la industria agrícola", dijo Zelenski.

El día que Zelenski visitó a Milei en Argentina

El presidente de Ucrania visitó por primera vez un país de América Latina desde el comienzo de la guerra que enfrenta su país con Rusia desde febrero de 2022: fue el pasado 10 de diciembre de 2023, cuando Milei asumió como presidente de Argentina tras derrotar a Sergio Massa en el balotaje.

La reunión de Javier Milei con Volodimir Zelenski. Foto: NA.

“Hoy, la palabra ‘libertad’ se escucha con mucha frecuencia en las plazas y calles de Buenos Aires. Realmente valoramos la libertad, la defendemos y la fortaleceremos juntos", escribió Zelenski en su cuenta de Twitter.