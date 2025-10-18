¿Un túnel submarino entre EE.UU. y Rusia por el estrecho de Bering?: la idea de Putin, el interés de Trump y el enojo de Zelenski
Kiril Dmítriev, emisario ruso para la cooperación económica con Estados Unidos, propuso construir un túnel submarino entre territorio de ambos países a través del estrecho de Bering, que llevaría el nombre de Vladímir Putin y Donald Trump.
“Imaginen conectar Estados Unidos y Rusia, las Américas y Afro-Eurasia con el túnel Putin-Trump, un enlace de 70 millas que simbolizaría la unidad”, escribió en X después de la primera conversación telefónica entre ambos mandatarios.
Además, afirmó que, aunque el costo ascendería a 65.000 millones de dólares, la compañía The Boring Company de Elon Mask reduciría el coste “a 8.000 millones de dólares”.
El túnel permitiría la exploración conjunta de los recursos naturales de ambos países, al tiempo que reforzaría sus economías y crearía puestos de trabajo.
La reacción de Trump y la incomodidad de Zelenski
Ante la consulta, Donald Trump se mostró interesado en el túnel submarino, asegurando que sería “interesante”.
El republicano aseguró que acababa de enterarse del proyecto y le consultó a Zelenski: “¿Qué piensa de eso, señor presidente? ¿Qué le parece esa idea?”.
El líder ucraniano respondió, visibiblemente incómodo: “No estoy contento con eso”, lo que provocó una risa de su anfitrión.