Argentina pagará 822 millones de dólares al FMI por un crédito tomado en el gobierno de Macri

El lunes 3 de noviembre, el gobierno de Javier Milei hará el pago de 822 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI). Los detalles del movimiento que impactará en una reducción de las reservas y corresponde a un crédito tomado por Mauricio Macri.

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

El Gobierno le pagará al Fondo Monetario Internacional (FMI) un total de 822 millones de dólares el próximo lunes 3 de noviembre. Será en concepto de intereses por el acuerdo de refinanciación del crédito de $45.000 millones de dólares tomado durante el mandato de Mauricio Macri en 2018.

El pago deberá realizarse con reservas internacionales, actualmente reforzadas por el préstamo firmado en abril por $20.000 dólares. Como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Foto: Prensa presidencia

El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a 1.038 millones de dólares al sumar otros 217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales.

De esta manera, el pago impactará en una reducción de las reservas, que al jueves ascendían a 40.495 millones de dólares. El equipo económico a cargo de Luis Caputo viene de anunciar que comenzará a desarrollar un programa para la compra de reservas, pero ante la inminencia de este vencimiento, se verán resentidas.

En principio, este pago estaba calzado con un desembolso de unos US$ 1.000 millones del FMI producto de una nueva revisión del acuerdo vigente. Sin embargo, la última negociación que relajó las metas de acumulación de reservas también postergó las auditorías. La próxima será en enero y hasta ese momento no habrá nuevos giros del organismo.

El FMI solicitó a la Argentina acumular reservas internacionales

Al presentar su informe el pasado 17 de octubre en el marco del cierre de la Asamblea Anual que realizó junto al Banco Mundial en Washington, Georgieva comunicó que las perspectivas económicas de la Argentina se vieron afectadas por los shocks y la incertidumbre relacionados con las elecciones en el país.

Es por eso que recomendó “acumular reservas” y que Argentina realice “esfuerzos adicionales” para acelerar reformas laborales e impositivas.

Presentó la Agenda Política Global en su conferencia de prensa sobre la Agenda Política Global en Washington. Foto: Noticias Argentinas

Por último, el FMI redujo el pronóstico de crecimiento de la Argentina para este año al 4,5%, y para 2026 al 4%.