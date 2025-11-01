“No logramos ponernos de acuerdo”: la definición de Macri tras el encuentro con Milei en Olivos

Mauricio Macri rompió el silencio tras la fallida reunión con Javier Milei en la Quinta de Olivos. La definición del expresidente en su cuenta oficial de Twitter.

Mauricio Macri. Foto: NA

Mauricio Macri utilizó sus redes sociales para exponer que no pudieron ponerse de acuerdo con Javier Milei en el fugaz encuentro que mantuvieron en la Quinta de Olivos. El expresidente cuestionó al líder de La Libertad Avanza en medio de las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y dijo que se ve "obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país".

En horas de la tarde del sábado 1° de noviembre, Macri realizó un contundente análisis posterior al encuentro con Milei en Olivos, que se vio atravesado por las renuncias de los ministros Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

“Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, lanzó.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa.”, consideró sobre el ahora exjefe de Gabinete.

Además, Macri cuestionó la hoja de ruta del Gobierno de cara a las próximas semanas -tras la victoria en las elecciones- por sus propias disputas internas. “Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”, consideró.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

“Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”, concluyó.

Manuel Adorni habló como nuevo jefe de Gabinete de la Nación: “Con Francos había un ciclo cumplido”

“Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, soltó Adorni en diálogo con Radio Mitre sobre Guillermo Francos.

En paralelo, destacó que Francos “fue una pieza clave”. Y profundizó: “En su gestión se dieron cosas sensacionales como la ley de bases o la ley antimafias, o un montón de cuestiones que hicieron a la génesis del Gobierno y de todo lo bueno que pudimos hacer. Su último gesto fue poner todas las herramientas sobre la mesa para que el presidente tome las mejores decisiones”.

Guillermo Francos y Manuel Adorni. Foto: NA

Adorni asume de manera oficial como nuevo jefe de Gabinete el próximo lunes 3 de noviembre y se refirió a los consenso y proyecciones del Ejecutivo en esta nueva etapa post elecciones legislativas. “No va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes y donde va a haber un congreso equilibrado”, sostuvo.