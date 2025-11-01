Kicillof le pidió a Milei reunirse tras excluirlo de la reunión con gobernadores: “No espere de mí insultos ni agresiones”
Durante el sábado 1° de noviembre, Axel Kicillof publicó una extensa carta al presidente luego de no convocarlo a la reunión con gobernadores.
Axel Kicillof escribió una carta dirigida a Javier Milei que compartió públicamente y mencionó la reunión del Ejecutivo gobernadores, donde no fue convocado. El mandatario bonaerense cuestionó al presidente por no convocarlo y pidió abrir el diálogo, aunque advirtió: "Tampoco espere que ceda en la defensa de los intereses de mi Provincia o en la defensa de las convicciones de mi fuerza política".
Noticia en desarrollo.