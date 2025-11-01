Kicillof le pidió a Milei reunirse tras excluirlo de la reunión con gobernadores: “No espere de mí insultos ni agresiones”

Durante el sábado 1° de noviembre, Axel Kicillof publicó una extensa carta al presidente luego de no convocarlo a la reunión con gobernadores.
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 1 de noviembre de 2025, 21:24
Kicillof cuestionó al presidente por excluirlo de la cumbre del Gobierno con gobernadores.
Kicillof cuestionó al presidente por excluirlo de la cumbre del Gobierno con gobernadores. Foto: Noticias Argentinas

Axel Kicillof escribió una carta dirigida a Javier Milei que compartió públicamente y mencionó la reunión del Ejecutivo gobernadores, donde no fue convocado. El mandatario bonaerense cuestionó al presidente por no convocarlo y pidió abrir el diálogo, aunque advirtió: "Tampoco espere que ceda en la defensa de los intereses de mi Provincia o en la defensa de las convicciones de mi fuerza política".

Noticia en desarrollo.