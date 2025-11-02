Javier Milei anunció que Diego Santilli será ministro del Interior

El presidente afirmó que el ganador de las legislativas en la provincia de Buenos Aires “llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores” para poder articular “los consensos necesarios” para las reformas del futuro.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: NA

El presidente Javier Milei informó este domingo que Diego Santilli será ministro del Interior, cartera que recientemente abandonó Lisandro Catalán.

En un mensaje en sus redes sociales, Milei apuntó que Santilli “será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

La noticia llevó sorpresa en la interna libertaria, donde se esperaba que el asesor presidencial, Santiago Caputo, podría asumir la vacante que dejó Catalán.

Finalmente, Milei tomó la decisión de empoderar al ex dirigente del PRO, que fue el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en PBA las pasadas elecciones legislativas.

Noticia en desarrollo...