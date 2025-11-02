Quién asume como primer diputado de LLA en la provincia de Buenos Aires tras la designación de Santilli como ministro del Interior

El “Colo” había sido elegido por los electores de la provincia de Buenos Aires como el primer diputado del partido dirigido por Javier Milei. Ahora, su lugar deberá ser ocupado por otra persona.

Cámara de Diputados. Foto: NA.

Javier Milei anunció este domingo a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, siendo el dirigente proveniente del PRO quien liderará las negociaciones con gobernadores y legisladores para impulsar las reformas futuras en el Congreso. Teniendo en cuenta que el “Colo” era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, la pregunta que surge es inevitable: ¿quién asumirá su banca en la Cámara de Diputados?

La respuesta es simple. La banca que deja Santilli será asumida por Karen Reichardt, quien figuraba en el segundo lugar de la lista y generó gran repercusión desde que se anunció su candidatura.

Karen Reichardt, Javier Milei y Diego Santilli. Foto: @LLibertadAvanza

Exmodelo con una amplia trayectoria en el ámbito artístico, Reichardt se abrió paso en la política gracias a sus intervenciones en redes sociales, donde defendía las políticas de ajuste del gobierno de Milei.

De esta manera, la exempresaria y referente del ala más dura del liberalismo económico se perfila como una de las figuras clave del bloque en la cámara baja, aportando un perfil mediático que refuerza la estrategia política del partido.

Quién es Karen Reichardt, la primera diputada de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

El inicio de su carrera artística se remonta a fines de los años 80, cuando Raúl Portal la convocó para participar en NotiDormi. No obstante, su mayor popularidad llegó en la década del 90, con su participación en programas como Brigada Cola y Despertar de pasiones, además de haber posado junto a María Fernanda Callejón para la revista Playboy en 1992.

En la última década, Reichardt orientó su perfil hacia el activismo animal, con Amores Perros, un programa sobre cuidado y adopción responsable de mascotas que hoy se emite por la TV Pública. “El perro en la casa de uno no es una mascota, es parte de la familia”, suele decir la conductora, que comparte la pasión por los animales que impulsa Javier Milei.

Karen Reichardt, primera diputada de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Foto: La Nueva Provincia

A pesar de su nuevo rol político, en el pasado Reichardt había manifestado su desinterés por la política. “No me interesa para nada la política, aunque la tenemos todos adentro. Con el voto de hoy decidimos lo que queremos“, había expresado en el búnker libertario tras una victoria electoral del oficialismo.

Sin embargo, desde el inicio del gobierno de Javier Milei comenzó a compartir mensajes de apoyo al mandatario y a referentes libertarios. De esta forma, Reichardt cumple con la premisa de ser una “outsider” con fuerte tracción en redes.