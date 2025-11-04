Antes de su viaje a Estados Unidos, Milei recibirá al nuevo embajador Peter Lamelas

El presidente y el nuevo embajador de Estados Unidos se reunirán a las 18 de este martes 4 de noviembre.

Javier Milei junto a Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina. Foto: x @pldocmd.

Javier Milei recibirá al nuevo embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. El presidente lo hará en la jornada del martes 4 de noviembre en la antesala de su nuevo viaje hacia el país norteamericano para presentarse en el evento "America Business Forum“, donde estarán Messi y Trump, y hasta brindará una entrevista con Fox News.

El encuentro está previsto para las 18 del martes en un contexto marcado por la cercana relación que viene manteniendo Argentina con Estados Unidos. El diplomático viene de entregar sus cartas credenciales al canciller Pablo Quirno, quien asumió como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Gerardo Werthein.

“¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los Presidentes Javier Milei y Donald Trump", escribieron desde el área de Cancillería en sus redes sociales oficiales.

Pablo Quirno y Peter Lamelas. Foto: Cancillería

Será el primer encuentro de ambos desde que Lamelas arribó a la Argentina en esta nueva etapa caracterizada por la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina. El diplomático llegó casi 11 meses después de que Marc Stanley dejara su cargo y quienes trabajaron como reemplazantes provisorios en la Embajada fueron las Encargadas de Negocios Abigail Dressel y Heidi Gómez Rápalo.

Desde Casa Rosada, Catalán habló sobre su salida como ministro del Interior: “Nadie puede condicionar al Presidente”

“Vine a juntarme con Santilli para ponernos también al tanto de cómo queda el ministerio, los temas pendientes y ayudar, obviamente, en esta etapa que le toca continuar a él", expresó en primera instancia este martes 4 de noviembre.

Catalán dialogó con la prensa acreditada en Casa Rosada en el marco de su arribo para despedirse de su equipo y comenzar la transición en el cargo. El ahora exministro también aprovechó para hablar de Milei y negó irse molesto con el líder de La Libertad Avanza.

El funcionario brindó una conferencia de prensa tras el cierre de urnas. Foto: Captura de pantalla TN

“En absoluto. Aparte, la responsabilidad y la competencia de elegir los colaboradores del presidente es del presidente. Él meditó que había que iniciar una nueva etapa y, por supuesto, nadie puede molestarse ni condicionar al presidente en la elección”, consideró.