Javier Milei recibió al nuevo embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, antes de viajar a Miami y Nueva York

El Presidente mantuvo una reunión confidencial en su despacho con el diplomático. Los detalles del encuentro.

La reunión de Milei con el embajador de Estados Unidos Foto: Presidencia

Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada a Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, en la previa de su viaje al país del norte. Por su parte, el delegado extranjero entregó las cartas credenciales al Presidente.

En el mismo evento, el mandatario mantuvo conversaciones con Hubert Cooreman, embajador de Bélgica; Erick Hoeg, de la Unión Europea; Gerhard Mayer, de Suiza; y David Cairns, del Reino Unido.

Se trata de un acto protocolar en el que el Jefe de Estado recibe las credenciales correspondientes por parte del representante extranjero. Poco antes de recibir la documentación de los diplomáticos en el Salón Blanco de la sede de Gobierno, se dirigió a su despacho con Lamelas para mantener una conversación privada.

En la reunión estuvieron presentes Pablo Quirno, flamante Canciller, y Heidi Gomes Rápalo, encargada de Negocios en Buenos Aires, por parte de la delegación foránea.

“¡Bienvenido, Embajador! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, escribió Quirno en sus redes sociales.

Milei viajará a territorio estadounidense el miércoles a las 15 horas, luego de tomar juramento a Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Guillermo Francos. Será la vez número 14 que el Jefe de Estado visita norteamérica desde que asumió.

La agenda de Milei en su viaje a Estados Unidos.

el Presidente arribará a Miami a las 21:00 y sus actividades iniciarán el día siguiente. El jueves expondrá en el American Business Forum, que se realizará en el Kaseya Center, el estadio de Miami Heat.

En el evento participarán famosos como Lionel Messi y Will Smith, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado; el CEO de JP Morgan Chase Jamie Dimon; el Presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicalli; y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El foro internacional será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

El periodista de la empresa de noticias conversará con Javier Milei, quien en vez de dar su charla subido a un atril, lo hará en formato de entrevista.

Algunos de los participantes del America Business Forum. Foto: Instagram @americabusiness

Luego, viajará a Nueva York para visitar la tumba del Rebe de Lubavitch y agradecerle por el triunfo que La Libertad Avanza consiguió en las últimas elecciones legislativas.

Por último, Milei se reunirá con grandes empresarios inversores en Argentina este viernes antes de partir a una escala en Bolivia. Dicho encuentro había sido acordado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas).