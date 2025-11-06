Javier Milei arribó a Miami para participar del American Business Forum y de una gala de la CPAC: horarios y agenda completa

El presidente llegó a Estados Unidos acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, el canciller Pablo Quirno y Luis Caputo, ministro de Economía. En Miami ya lo esperaba Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos para participar este jueves del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami y de la que forman parte su par Donald Trump; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

Lionel Messi en el America Business Forum. Foto: REUTERS

El mandatario llegó a las 02.45 (hora de Argentina) donde lo esperaba el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, tras un viaje que tuvo una sorpresiva escala en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima.

El avión presidencial, ARG01, que había partido a las 15:30 desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, aterrizó en la capital peruana a las 17:41 (hora local, las 19:41 de Argentina) en una escala que, en principio, no se informó que estuviera prevista.

Donald Trump en el America Business Forum. Foto: REUTERS

Luego de casi dos horas en la capital peruana, el avión presidencial despegó nuevamente hacia Miami a las 19:35 hora local, las 21:35 en nuestro país.

A qué hora habla Milei en el American Business Forum

La visita presidencial inicia con su participación en el America Business Forum, que ayer tuvo como figura destacada a Donald Trump. Aunque se intentó coordinar, la reunión y la foto con el mandatario estadounidense no serán posibles en esta ocasión porque no coinciden los horarios de la presentación de uno y otro.

María Corina Machado en el America Business Forum. Foto: REUTERS

Milei disertará a las 17.45 (hora de Argentina) y tendrá cuarenta y cinco minutos para describir su programa de gobierno y su mirada personal sobre el escenario internacional.

Posteriormente, viajará a Nueva York con dos objetivos principales. El primero es una visita religiosa, acudiendo a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX, considerado milagroso.

Luego, asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde sí, posiblemente, se cruce con Trump de manera informal.

La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos y pone fin a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).