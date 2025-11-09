La Libertad Avanza espera alcanzar los 100 diputados mientras la oposición busca evitar divisiones tras la derrota electoral

El oficialismo avanzó en su estrategia de agrandar su bloque tras la crisis con el PRO, después de que Mauricio Macri cuestionará la decisión de Javier Milei de designar como jefe de Gabinete a Manuel Adorni.

Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025. Foto: REUTERS

La Libertad Avanza (LLA) espera sumar más diputados a sus filas con la meta de alcanzar en diciembre un centenar de legisladores propios, y así encarar con mayor fortaleza la segunda etapa de la gestión de Javier Milei, de cara a las sesiones extraordinarias donde el principal tema será el Presupuesto 2026.

En cambio, las autoridades del bloque peronista que encabeza German Martínez, tiene el desafío de contener a sus legisladores para evitar una fractura tras la derrota electoral y nadie descarta la posibilidad de armar en el futuro un interbloque donde convivan las diferentes vertientes como el Frente Renovador, la Cámpora, el Frente Cívico de Santiago del Estero y los provinciales.

El oficialismo avanzó esta semana en su estrategia de agrandar su bloque tras la crisis con el PRO, cuyo líder Mauricio Macri, quien se pronunció a favor de un candidato propio en el 2027, cuestionó la decisión de Milei de designar como jefe de Gabinete a Manuel Adorni en lugar de Guillermo Francos, lo que impidió armar un interbloque.

La estrategia diseñada en Casa de Gobierno por la mesa política que conduce Karina Milei y que llevan adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, es agrandar un bloque para alcanzar un centenar de diputados lo que le permitirá ser primera minoría en el cuerpo y tener el control de las presidencias de las principales comisiones, según supo la ‘Agencia Noticias Argentinas’.

Para el oficialismo es central volver a controlar la Cámara de Diputados que perdió en manos de la oposición en marzo de este año que logró manejar la agenda parlamentaria para votar leyes rechazadas por el Gobierno, como la emergencia en discapacidad, aumento en las universidades y para el hospital Garrahan.

La Libertad Avanza desde la elección sumo seis legisladores a costa de la sangría del PRO con lo cual pasó a tener hasta diciembre de 37 a 43 y con la nueva composición tiene hasta hoy 88 legisladores propios, y espera esta semana sumar otros dos o tres más.

Diego Santilli y Patricia Bullrich. Foto: EFE

Uno de los diputados del PRO que está analizando pegar el salto al bloque violeta es el santafesino Alejandro Bongiovanni, quien es sus redes se presenta como “liberal desde siempre#” y añade: “Diputado desde 2023 y hasta 2027. Abogado (UNR), Magister en Derecho y Economía (Di Tella) y en Economía y Ciencia Política (Eseade)”.

También, LLA aguarda una definición de Silvia Lospennato, ya que si renuncia a su banca para asumir como diputada porteña, asumirá Lorena Petrovich, una dirigente cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Hasta ahora se pasaron Damián Arabia, Silvana Guidici, Belen Avico y Patricia Vázquez con mandato hasta el 2027 y los legisladores que fueron reelectos en la lista de LLA, Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado.

El diputado Damián Arabia. Foto: NA (Damián Arabia)

Asimismo, el oficialismo espera poder avanzar con las negociaciones con la diputada santafesina Véronica Razzini, otra ex legisladora del PRO que formó Futuro y Libertad.

En el oficialismo no se descartan poder volver a sumar a algunos ex libertarios que se fueron de la Libertad Avanza, pero por ahora según supo NA, por lo menos los dos legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, están más cerca de acordar alguna alianza con Encuentro Federal.

De todos modos para sancionar el Presupuesto y las leyes laborales y tributaria deberá alcanzar acuerdos con los gobernadores dialoguistas ya que con la UCR, Liga del Interior, y PRO suman unos 115 diputados con lo cual le faltan 14 para alcanzar el quórum para sesionar y votar esos proyectos.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con Ignacio Torres y Raúl Jalil Foto: Presidencia

Por lo pronto, Adorni y Santilli ya mantuvieron los primeros encuentros con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, y mañana se reunirá con los mandatarios de Córdoba, Martin LLayorda, y de San Juan, Marcelo Orrego.

¿Qué pasará en el peronismo?

La bancada peronista que preside Martínez, mantuvo su primera reunión el martes donde ya se perciben las tensiones entre los diferentes grupos que conforman el arco peronista. En ese contexto, nadie descarta que en el futuro la unidad se podría mantener con un interbloque como sucedió en el Senado.

Fuentes parlamentarias señalaron que se trató de reunión de catarsis por la derrota en la mayoría de los distritos, pero que no se vislumbra una división, ya que todos se verían perjudicados en la distribución de comisiones.

De todas maneras, aún es una incógnita que harán los seis santiagueños que responden a Gerardo Zamora que están en el bloque desde el 2019, pero históricamente formaron bloque aparte.

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Foto: redes sociales.

Por lo pronto, por ahora el Frente Renovador se mantendrá en el bloque hasta abril que no descarta formar su propio bancada con los diez integrantes que responden a Sergio Massa.

También, hay un compromiso de Victoria Tolosa Paz (con llegada a Axel Kicillof) con grupo de diputados federales de mantenerse en el bloque.

En tanto, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo mantendrá su bloque Independencia que tendrá dos diputadas, pese a la alianza que hicieron con el sector de Juan Manzur.